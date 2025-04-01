İsrail’in sağlık çalışanlarının hedef alan saldırısı DSÖ tarafından kınandı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de 8 Filistin Kızılayı çalışanının görev başındayken İsrail saldırısında öldürülmesini kınadı. Ghebreyesus, sağlık çalışanlarının İsrail tarafından hedef alınmasına ilişkin X'ten paylaşım yaptı.

Görev başındaki 8 Filistin Kızılayı çalışanına yönelik ölümcül saldırıyı kınayan Ghebreyesus, DSÖ'nün hala kayıp olan Esad El Nassasra'nın sağlığı konusunda ciddi endişe duyduğunu belirtti.

"SALDIRILAR DERHAL SONA ERMELİ"

Ghebreyesus, "Uluslararası insancıl hukuk uyarınca sağlık çalışanları her zaman korunmalı. Bu meslektaşlarımızın ölümlerinin yasını tutuyoruz. Sağlık ve insani yardım çalışanlarına yönelik saldırıların derhal sona erdirilmesini talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

DSÖ Genel Direktörü, Gazze'de ateşkesin yeniden başlaması çağrısını da yineledi.