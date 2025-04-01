Fransa'da Yüksek Yargı Konseyi'nden Le Pen'e yönelik yorumlara tepki
Fransız siyasetçi Le Pen'in Avrupa Birliği (AB) fonlarını kötüye kullanmaktan suçlu bulunması üzerine siyasi yasağa mahkum edildi. Alınan karara ilişkin dünyadan peş peşe açıklamalar gelirken Fransız yargısı bağımsızlığını sorgulayan yaklaşımlara tepki gösterdi. Yüksek Yargı Konseyi, Le Pen'in yolsuzlukla suçlandığı davadan çıkan karara gelen tepkiler üzerine bildiri yayınladı.
Bildiride mahkeme kararına yönelik tepkileri endişeyle karşıladığını bildiren Konsey, Fransız yargısının bağımsızlığını ve hukukun üstünlüğünü sorgulayan açıklamalara karşı uyarıda bulundu.
2027 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin favori isimlerinden olan ve Le Pen hakkında 4 yıl hapis cezası, 100 bin avro para cezası ve 5 yıl süreyle siyasetten men edilmesi kararı veren yargıçların hedef gösterilmesinin eleştirildiği bildiride, "Davayı yürüten yargıçları kişisel olarak hedef gösteren tehditler ve siyasi liderlerin özellikle soruşturmanın veya mahkumiyet (kararının) esasına ilişkin açıklamaları demokratik toplumda kabul edilemez." ifadelerine yer verildi. Yargı makamının Ulusal Meclisin onayı sonrası yürürlüğe giren yasaları uyguladığını hatırlatan Yüksek Yargı Konseyi, bu süreçte ihtiyatlı ve ölçülü yorumlarda bulunulmasını istedi.
4 YIL HAPİS CEZASI KARARI
Marine Le Pen'in Avrupa Birliği (AB) fonlarını zimmetine geçirmekten yargılandığı davada Paris Ceza Mahkemesi aşırı sağcı lider hakkında 5 yıl siyasi men yasağının derhal uygulanmasına, 2 yılı ertelenmiş 2 yılı elektronik kelepçe ile gözetim altında geçirilmek üzere 4 yıl hapis cezası ve 100 bin avro para cezası verilmesine karar vermişti. Le Pen, hakkında verilen kararın okunmasını beklemeden mahkeme salonunu terk etmişti.
Mahkemenin kararı, Le Pen'in cezasını hapishanede çekmeyeceği anlamına gelirken, Le Pen'in avukatları kararı temyize götüreceklerini açıklamıştı.
Karara yerel siyasiler ve bazı Avrupalı liderler tepki göstermişti.
OLAY
Le Pen'in AP milletvekilli olduğu dönemde 2 kişiye hayali danışmanlık hizmetleri nedeniyle AP fonlarıyla maaş ödediği iddia ediliyor.
Fransa'da Marine Le Pen'in de aralarında bulunduğu, eski adıyla Ulusal Cephe Partisinden seçilmiş bazı AP milletvekilleri hakkında 2004-2016 yıllarında AP'de "hayali istihdam" oluşturdukları iddiasıyla 2015'te soruşturma açılmıştı.
Paris savcılığı, Le Pen ve babası Jean-Marie Le Pen dahil partinin bazı AP üyeleri hakkında AB'ye ait fonları kötüye kullandıkları ve "suçu gizledikleri" gerekçesiyle dava açılmasını istemişti.
2018'de isim değişikliğine giderek Ulusal Birlik (RN) ismini alan oluşumun önde gelen ismi ve eski cumhurbaşkanı adayı Le Pen ile babası Jean-Marie Le Pen ve Louis Aliot ile Bruno Gollnisch gibi isimlerin aralarında bulunduğu 27 partilinin AB fonlarını kötüye kullanmaktan yargılandıkları dava, Eylül 2024'te Paris Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanmıştı.
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