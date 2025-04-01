Trump 17 çete üyesinin El Salvador’a nakledilmesine ilişkin Bukele’ye teşekkür etti

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki 17 yabancı çete üyesinin daha bugün El Salvador'daki hapishanelere nakledilmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "El Salvador Başkanı Bukele'ye, sahtekar Joe Biden yönetimi tarafından ülkemize girmelerine aptalca izin verilen suçluları kabul ettiği ve onlara yaşamaları için böylesine harika bir yer sağladığı için teşekkür ederiz" dedi.



ÇETE ÜYELERİ YÜKSEK GÜVENLİKLİ HAPİSHANELERE GÖNDERİLDİ



ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Venezuela merkezli suç örgütü Tren de Aragua ve ABD'de El Salvadorlu göçmenlerin kurduğu MS-13 çetesine üye 17 kişinin dün gece saatlerinde El Salvador'daki yüksek güvenlikli hapishanelere gönderildiği ifade edilmişti. Açıklamada, aralarında katiller ve tecavüzcülerin de bulunduğu çete üyelerinin başarılı bir terörle mücadele operasyonuyla transfer edildiği kaydedilmişti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN