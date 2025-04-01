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Avrupa hırsızlığa göz yummadı! Le Pen suçlu bulundu: CHP'nin yardım umduğu Batı medyasında derin sessizlik

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.04.2025 14:35 Güncelleme: 01.04.2025 14:47
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Avrupa hırsızlığa göz yummadı! Le Pen suçlu bulundu: CHP’nin yardım umduğu Batı medyasında derin sessizlik

Fransa'da 2027 seçimlerine katılacağını açıklayan Marine Le Pen, Avrupa Birliği (AB) fonlarını kötüye kullanmaktan dolayı suçlu bulundu ve Cumhurbaşkanlığı hayalleri sona erdi. Türkiye'de eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk davasında kaos ve algı dilini kullanan Batı medyası ise Le Pen için verilen karara tek kelime dahi eleştiri getirmedi.

Fransa Paris Ceza Mahkemesi, geçen yıl başladığı davada kararını açıkladı. Marine Le Pen, Avrupa Birliği fonlarını, partisi Ulusal Birlik için usulsüz bir şekilde kullandığı suçlamasıyla mahkum oldu.

Mahkeme, Le Pen'i 5 yıl süreyle kamu görevlerine aday olamayacak şekilde cezalandırdı. Bu durum, 2027 Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Le Pen'in adaylık yolunun kapanması anlamına geliyor. Ayrıca, 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı, fakat cezanın 2 yılı elektronik kelepçe ile ev hapsine dönüştürülebilir. Buna ek olarak 100 bin euro para cezası verildi.

Fransız aşırı sağcı lider Marine Le Pen (AFP)Fransız aşırı sağcı lider Marine Le Pen (AFP)

SKANDAL YOLSUZLUK: 404 BİN EURO ZİMMETE GEÇİRİLDİ

Mahkeme, Le Pen ve beraberindeki 8 Avrupa Parlamentosu (AP) üyesini yolsuzluktan suçlu buldu. Le Pen'in AP üyeliği sırasında, 2 kişiye hayali danışmanlık hizmetleri sunarak AB fonlarından maaş ödediği iddia ediliyordu. Fransa savcılığı, Le Pen ve ailesini, AB fonlarını kötüye kullandıkları ve "suçu gizledikleri" gerekçesiyle dava açmıştı. Le Pen daha önce, "En ufak bir usulsüzlük yapmadım" demişti. Ancak mahkeme kararı, Le Pen'in suçlu olduğuna karar verdi.

CHP'NİN AVRUPA'DAN MEDET UMDUĞU YOLSUZLUK DAVASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sık sık Avrupa'dan Türkiye'deki yolsuzluk soruşturmalarına müdahale etmesi için destek arıyordu. Ancak Le Pen'in mahkumiyet kararı, Avrupa'nın yolsuzluklara göz yummadığını ve suçluları cezalandırdığını gösteriyor.

BATI MEDYASI LE PEN'İN SUÇLU BULUNDUĞU KARARI SESİZCE YANSITTI

Avrupa medyası, Fransa'daki siyasi yasak kararına dair tek ses oldu. Le Pen'in yolsuzluktan suçlu bulunması, medyada yorum yapmadan sadece "Cumhurbaşkanlığı adaylığına engel oldu" şeklinde yansıtıldı. Siyasi yorumlara veya demokrasiye darbe ifadelerine yer verilmedi.

Le Pen'in yargılandığını gösteren temsili fotoğraf (AFP)Le Pen'in yargılandığını gösteren temsili fotoğraf (AFP)

YARGIÇ: "BU SİYASİ BİR DURUM DEĞİL"

Yargıç Bénédicte de Perthuis, Le Pen'in ve diğer sanıkların kişisel bir zenginleşme amaçlamadığını, ancak Avrupa Birliği fonlarını kendi partilerinin yararına kullandığını belirtti. Mahkeme, bu tür finansal uygulamaların parti finansmanı kurallarına aykırı olduğunu vurguladı.

Marine Le Pen'in yargılandığını gösteren temsili fotoğraf (AFP)Marine Le Pen'in yargılandığını gösteren temsili fotoğraf (AFP)

LE PEN'İN YERİNE B PLANI: JORDAN BARDELLA

Fransız basınına göre, Ulusal Birlik Partisi, 2027 seçimleri için Le Pen'in yerine genç lider Jordan Bardella'yı aday gösterecek. Bardella, partinin Genel Başkanı olarak, seçimlerde adaylık için iddialı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN ÇİFTE STANDART ELEŞTİRİSİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber'e yaptığı açıklamada, Le Pen'e yönelik cezayı eleştirerek, "Fransa'da yolsuzluk soruşturması demokrasiyi korumak için yapılan bir adım olarak görülüyor. Türkiye'de ise aynı durum, demokrasi eksikliği olarak etiketleniyor. Bu kesinlikle bir çifte standarttır." dedi.

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