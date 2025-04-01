Fransız aşırı sağcı lider Marine Le Pen (AFP)

SKANDAL YOLSUZLUK: 404 BİN EURO ZİMMETE GEÇİRİLDİ

Mahkeme, Le Pen ve beraberindeki 8 Avrupa Parlamentosu (AP) üyesini yolsuzluktan suçlu buldu. Le Pen'in AP üyeliği sırasında, 2 kişiye hayali danışmanlık hizmetleri sunarak AB fonlarından maaş ödediği iddia ediliyordu. Fransa savcılığı, Le Pen ve ailesini, AB fonlarını kötüye kullandıkları ve "suçu gizledikleri" gerekçesiyle dava açmıştı. Le Pen daha önce, "En ufak bir usulsüzlük yapmadım" demişti. Ancak mahkeme kararı, Le Pen'in suçlu olduğuna karar verdi.

CHP'NİN AVRUPA'DAN MEDET UMDUĞU YOLSUZLUK DAVASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sık sık Avrupa'dan Türkiye'deki yolsuzluk soruşturmalarına müdahale etmesi için destek arıyordu. Ancak Le Pen'in mahkumiyet kararı, Avrupa'nın yolsuzluklara göz yummadığını ve suçluları cezalandırdığını gösteriyor.

BATI MEDYASI LE PEN'İN SUÇLU BULUNDUĞU KARARI SESİZCE YANSITTI

Avrupa medyası, Fransa'daki siyasi yasak kararına dair tek ses oldu. Le Pen'in yolsuzluktan suçlu bulunması, medyada yorum yapmadan sadece "Cumhurbaşkanlığı adaylığına engel oldu" şeklinde yansıtıldı. Siyasi yorumlara veya demokrasiye darbe ifadelerine yer verilmedi.