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Somali ordusundan Eş-Şebab'a operasyon! 70 kişi öldürüldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 01.04.2025 13:55
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Somali ordusundan Eş-Şebab’a operasyon! 70 kişi öldürüldü

Somali'nin Aşağı Şabelle bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik hava operasyonunda 70 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Somali Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şeyh Abukar Muhammed, yaptığı yazılı açıklamada, dün Eş-Şebab terör örgütünün, Aşağı Şabelle bölgesindeki Sabiid ve Caanoole kasabalarına saldırı düzenlediğini belirtti.

Muhammed, teröristlere yönelik hava operasyonları düzenlendiğini ve 70 teröristin öldürüldüğünü, stratejik Sabiid ve Caanoole kasabalarının geri alındığını ifade etti.

Somali hükümeti, özellikle son haftalarda terör örgütünün operasyonel kapasitesini zayıflatmaya yönelik adımlar atıyor.

Somali ordusu, Şabelle bölgesinde başlattığı geniş çaplı operasyonlar kapsamında, Eş-Şebab terör örgütüne yönelik kara ve hava saldırılarını arttırdı.

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Somali ordusundan Eş-Şebab’a operasyon! 70 kişi öldürüldü Somali ordusundan Eş-Şebab’a operasyon! 70 kişi öldürüldü Somali ordusundan Eş-Şebab’a operasyon! 70 kişi öldürüldü
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