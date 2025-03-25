ABD’de istihbarat skandalı! Savaş planı sızdı: Sohbet grubuna yanlışlıkla gazeteci Jeffrey Goldberg’i eklediler

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"ÖNCE GERÇEK OLDUĞUNU DÜŞÜNMEDİM AMA BİR SÜRE SONRA..."



Goldberg, yazısında, "ABD ulusal güvenlik yetkilileri, Yemen'de yaklaşan askeri saldırılarla ilgili bir grup sohbetine beni de dahil ettiler. Önce bunun gerçek olduğunu düşünmedim. Bir süre sonra bombalar düşmeye başladı." ifadelerini kullandı.

İSTİHBARAT SKANDALI: İLETİŞİMİ SİGNAL'DEN KURACAKLARINA İNANMADIM



Başlangıçta mesaj grubunun gerçek olduğuna dair güçlü şüpheleri olduğunu yazan Goldberg, "ABD'nin ulusal güvenlik yetkililerinin yakın savaş planları hakkında Signal'de iletişim kuracağına inanamadım. Başkan'ın ulusal güvenlik danışmanının kendisini üst düzey ABD yetkilileriyle yapılan görüşmelere dahil edecek kadar pervasız olabileceğine inanamadım." değerlendirmesini yaptı.

ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANI'NDAN GRUBA DAVET LİNKİ: HOUTHI PC KÜÇÜK GRUBU



Goldberg, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ın 11 Mart'ta Signal'de kendisiyle bağlantı kurduğunu ve iki gün sonra, Yemen'deki Husilere karşı saldırıları tartıştıkları "Houthi PC Küçük Grubu" adlı bir zincire katılmaya davet edildiğini iddia etti. ABD'li gazeteci, Waltz'un kendisini kazara bu gruba eklediğini düşündüğünü kaydetti.

GRUPTA TAM OLARAK KİMLER VARDI?

ABD Merkazi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı John Ratcliffe, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ın da bulunduğu Signal grubunda, Beyaz Saray yetkilileri Yemen saldırısının gerekçeleri, siyasi sonuçları ve kamuoyuna nasıl anlatılması gerektiği konusunda görüş alışverişinde bulundular.