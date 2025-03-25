ABD'de istihbarat skandalı! Savaş planı sızdı: Sohbet grubuna yanlışlıkla gazeteci Jeffrey Goldberg'i eklediler
BD ordusunun Yemen'de Husilere düzenlediği saldırılara ilişkin savaş planlarının, bir ulusal güvenlik yetkilisi tarafından yanlışlıkla Atlantic dergisi editörü Jeffrey Goldberg'e gönderildiği ortaya çıktı.
ABD'nin Yemen'deki savaş planlarının yanlışlıkla bir gazeteciye gönderilmesi Amerikan kamuoyunda tartışmalara neden oldu.
Söz konusu savaş planları kendisine gönderilen Atlantic dergisi editörü Goldberg tarafından kamuoyuna ilan edilen durum, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes tarafından da teyit edildi.
Goldberg, "Trump yönetimi yanlışlıkla savaş planlarını mesajla bana gönderdi" başlığıyla kaleme aldığı yazıda, kendisinin önce ulusal güvenlik yetkililerinin yer aldığı bir Signal grubuna eklendiğini ve daha sonra da Savunma Bakanı Pete Hegseth'in gruba gönderdiği mesajda Yemen'e düzenlenecek saldırılara ilişkin detayların yer aldığını anlattı.
"ÖNCE GERÇEK OLDUĞUNU DÜŞÜNMEDİM AMA BİR SÜRE SONRA..."
Goldberg, yazısında, "ABD ulusal güvenlik yetkilileri, Yemen'de yaklaşan askeri saldırılarla ilgili bir grup sohbetine beni de dahil ettiler. Önce bunun gerçek olduğunu düşünmedim. Bir süre sonra bombalar düşmeye başladı." ifadelerini kullandı.
İSTİHBARAT SKANDALI: İLETİŞİMİ SİGNAL'DEN KURACAKLARINA İNANMADIM
Başlangıçta mesaj grubunun gerçek olduğuna dair güçlü şüpheleri olduğunu yazan Goldberg, "ABD'nin ulusal güvenlik yetkililerinin yakın savaş planları hakkında Signal'de iletişim kuracağına inanamadım. Başkan'ın ulusal güvenlik danışmanının kendisini üst düzey ABD yetkilileriyle yapılan görüşmelere dahil edecek kadar pervasız olabileceğine inanamadım." değerlendirmesini yaptı.
ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANI'NDAN GRUBA DAVET LİNKİ: HOUTHI PC KÜÇÜK GRUBU
Goldberg, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ın 11 Mart'ta Signal'de kendisiyle bağlantı kurduğunu ve iki gün sonra, Yemen'deki Husilere karşı saldırıları tartıştıkları "Houthi PC Küçük Grubu" adlı bir zincire katılmaya davet edildiğini iddia etti. ABD'li gazeteci, Waltz'un kendisini kazara bu gruba eklediğini düşündüğünü kaydetti.
GRUPTA TAM OLARAK KİMLER VARDI?
ABD Merkazi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı John Ratcliffe, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ın da bulunduğu Signal grubunda, Beyaz Saray yetkilileri Yemen saldırısının gerekçeleri, siyasi sonuçları ve kamuoyuna nasıl anlatılması gerektiği konusunda görüş alışverişinde bulundular.
"KAMUOYUNUN ANLAMAMA TEHLİKESİ VAR"
Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Husilere karşı askeri operasyonun asıl amacının güçlü bir mesaj vermek olduğunu belirterek, "ABD ticaretinin yüzde 3'ü, Avrupa ticaretinin ise yüzde 40'ı Süveyş'ten geçiyor. Kamuoyunun Husiler meselesini anlamama tehlikesi var. Asıl gerekçemiz güçlü bir mesaj vermek," dedi.
"MESELEYİ ANLATMAK HER TÜRLÜ ZOR OLACAK"
Savunma Bakanı Pete Hegseth ise kamuoyuna operasyonu anlatmanın zor olacağını ifade ederek, şu açıklamalarda bulundu:
"Bence kamuoyuna meseleyi anlatmak her türlü zor olacak. Şu retorikten ilerlemeliyiz: Biden beceremedi, İran fonladı. Şu anda başka tehlikeler de var. Birincisi, operasyon sızabilir ve kararsız görünebiliriz. İkincisi, İsrail bizden önce harekete geçer ya da Gazze ateşkesi biter."
"AVRUPALILARI KURTARMAKTAN SIKILDIM"
Vance ise, operasyonun yapılmasını destekleyerek, "Yapalım diyorsanız hadi o zaman. Sadece bu Avrupalıları kurtarmaktan sıkıldım artık," ifadesini kullandı. Hegseth de benzer şekilde Avrupa'ya yönelik eleştirilerini dile getirerek, "Ben de bıktım, Avrupa'nın durumu utanç verici. Ancak bunu bizden başka yapabilecek dünya üzerinde kimse de yok. Yakın bile değiller" dedi.
"BUNUN KARŞILIĞI OLMALI"
Beyaz Saray Genel Sekreter Yardımcısı Stephen Miller ise operasyonun ekonomik boyutuna dikkat çekerek, "Başkan bu konuda net. Yeşil ışığı yaktı. Ancak Mısır ve Avrupa'dan karşılığında ne istediğimizi belirlememiz gerekiyor. Tabii bunu nasıl dayatacağımız da önemli. Avrupa yanaşmazsa sonra ne olacak? Eğer ABD büyük bedel ödeyerek serbest deniz dolaşımını tekrar sağlıyorsa bunun ekonomik bir karşılığı olmalı," dedi.
Hegseth de bu yoruma katıldığını belirtti.
"İYİ BAŞLADIK"
ABD'nin Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik hava saldırıları başladıktan sonra, Trump kabinesindeki yetkililer arasında operasyonun başarıyla başlamasını kutlayan mesajlar dikkat çekti. CIA Başkanı John Ratcliffe, "İyi başladık," diyerek operasyonun ilk aşamalarından memnuniyetini dile getirdi.
Saldırı planlarının yanlışlıkla bir gazeteciye gönderilmesi, Pentagon'un gizli bilgilerin sızdırılmasını önlemeye yönelik sıkı önlemler aldığı bir dönemde yaşandı. Savunma Bakanı Hegseth'in ofisi kısa süre önce hassas bilgilerin sızdırılmasını engellemek amacıyla yeni bir önlem paketi duyurmuştu.
Bu önlemler arasında, gazetecilere bilgi sızdıran yetkilileri tespit etmek için savunma personeline yalan makinesi testi uygulanması ihtimali de bulunuyor.
BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA: NASIL OLDUĞUNU GÖZDEN GEÇİRİYORUZ
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Hughes, konunun medyaya yansıması üzerine yazılı açıklama yaparak "Gündeme gelen mesaj dizisinin gerçek olduğu görülüyor ve bu mesaj zincirine yanlışlıkla bir numaranın nasıl eklendiğini gözden geçiriyoruz." ifadesine yer verdi.
Gazetecinin yanlışlıkla gruba nasıl eklendiğini araştırdıklarını belirten Hughes, bunun Yemen operasyonlarına herhangi bir zarar vermediğini savundu.
TRUMP: KONUYLA İLGİLİ BİLGİM YOK
Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili kendisine yöneltilen bir soruya, "Bu konu hakkında herhangi bir bilgim yok." diye yanıt verdi.
Atlantic dergisini okumadığını söyleyen Trump, olaydan haberdar olmadığını ancak söz konusu hatanın Yemen'deki saldırılarına bir etkisinin olmadığını savundu.
Sosyal medyada ise birçok kullanıcı, ABD'nin gizli olan savaş planlarının bu şekilde yanlışlıkla bir gazeteciye gönderilmesinin kabul edilemez olduğu yorumunda bulundu.
ABD, 15 Mart'ta Yemen'de Husilere yönelik saldırılar düzenlemiş, saldırıyı Başkan Trump dünya kamuoyuna duyurmuştu.
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