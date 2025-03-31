Almanya'da ABD'nin gümrük vergisi hamlesine "tek vücut" yanıtı! "Hazırız"
ABD Başkanı Trump gümrük vergileri kararı nedeniyle birçok ülke ile tansiyon yükselmiş durumda. Avrupa Birliği’nin (AB), ABD Başkanı Trump'ın ek gümrük tarifeleri karşısında 'zayıf' olmadığını vurgulayan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Washington’a 'tek vücut' olarak yanıt vermeye hazır olduğunu söyledi. Scholz, Kanada’ya ek gümrük vergileri getiren ve defalarca bu ülkenin ABD'nin 51. eyaleti olması gerektiğini söyleyen Trump'a tepki göstererek Kanada'ya destek mesajı da verdi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği'nin (AB), ABD Başkanı Donald Trump'ın ek gümrük tarifeleri karşısında "zayıf" olmadığını ve Washington'a "tek vücut" olarak yanıt vermeye hazır olduğunu belirtti.
KANADA'YA DAYANIŞMA MESAJI: YANINIZDAYIZ
Dünyanın önde gelen sanayi fuarlarından Hannover Messe Fuarı'nın (Hannover Sanayi Fuarı) resmi açılışını yapan Scholz, Kanada'ya ek gümrük vergileri getiren ve defalarca bu ülkenin ABD'nin 51. eyaleti olması gerektiğini söyleyen Trump'a karşı ülkesinin Kanada ile dayanışma içinde olduğunu söyledi.
Yakında görevini devretmesi beklenen Olaf Scholz, "Kanada, başkasına ait bir devlet değildir. Kanada gururlu, bağımsız bir ulustur. Kanada'nın dünyanın her yerinde dostları var. Özellikle de Almanya ve Avrupa'da birçok dostu var. Biz sizin yanınızdayız." diye konuştu.
TRUMP'A NET MESAJ: WASHINGTON'A YANIT VERMEYE HAZIRIZ
AB'nin ABD'nin gümrük tarifeleri karşısında "zayıf" olmadığını ve Washington'a yanıt vermeye hazır olduğunu dile getiren Scholz, Birliğin elinde Trump'ın gümrük politikasına karşı koyacak araçlar olduğunu vurguladı.
"YANLIŞ YOLDA DEĞİLİZ"
Almanya Başbakanı Scholz, "Bu nedenle ABD'ye şunu söylüyorum, işbirliği Avrupa'nın hedefi olmaya devam ediyor. Ancak ABD bize çelik ve alüminyuma uygulanan tarifelerde olduğu gibi başka seçenek bırakmazsa, AB olarak tek vücut olarak yanıt vereceğiz." dedi.
Trump'ın gümrük tarifelerinin yanında "Önce Amerika" politikalarını da eleştiren Scholz, bunlara verilecek cevabın daha fazla serbest ticaret, daha fazla rekabet gücü ve daha fazla teknolojik egemenlik olduğunu söyledi. Scholz, ticaret savaşlarının tüm taraflara zarar verdiğine dikkati çekerek, "Piyasalara ve hisse senedi fiyatlarına baktığımızda, şu anda tarife politikamızla yanlış yolda olmadığımızı görüyoruz." ifadelerini kullandı.
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