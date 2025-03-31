Almanya'da ABD'nin gümrük vergisi hamlesine "tek vücut" yanıtı! "Hazırız"

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Yakında görevini devretmesi beklenen Olaf Scholz, "Kanada, başkasına ait bir devlet değildir. Kanada gururlu, bağımsız bir ulustur. Kanada'nın dünyanın her yerinde dostları var. Özellikle de Almanya ve Avrupa'da birçok dostu var. Biz sizin yanınızdayız." diye konuştu.

TRUMP'A NET MESAJ: WASHINGTON'A YANIT VERMEYE HAZIRIZ

AB'nin ABD'nin gümrük tarifeleri karşısında "zayıf" olmadığını ve Washington'a yanıt vermeye hazır olduğunu dile getiren Scholz, Birliğin elinde Trump'ın gümrük politikasına karşı koyacak araçlar olduğunu vurguladı.