Ankara-Şam temasları Tel Aviv'i panikletti! "Harekete geçin" çağrısı: İsrail için ciddi bir endişe
Suriye'de yeni yönetim ve Türkiye arasında yakınlaşmalar başta terör devleti İsrail olmak üzere birçok ülkede tedirginlik oluşturdu. Ankara-Şam hattındaki temaslara ilişkin Eski İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in Danışmanı Jonathan Adiri'den çarpıcı açıklamalar geldi. Bu temasların Tel Aviv'de endişe uyandırması gerektiğini belirten Adiri 'İsrail, Türkiye ile gelecekte bir savaşı önlemek için şimdi harekete geçmeli' dedi. Türkiye'nin hem Avrupa'da hem de Orta Doğu'da nüfuz sahibi olduğunu vurgulayan Adiri 'İsrail, stratejik ittifaklar kurarak Türkiye ile olası çatışmayı önlemeli' dedi. İşte detaylar...
Eski İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in Danışmanı Jonathan Adiri, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye ile Suriye arasındaki olası yakınlaşmanın Tel Aviv'de ciddi endişe uyandırması gerektiğini belirtti.
"İSRAİL HAREKETE GEÇMELİ"
Adiri, Yedioth Ahronot gazetesi için kaleme aldığı "İsrail, Türkiye ile gelecekte bir savaşı önlemek için şimdi harekete geçmeli" başlıklı görüş yazısında, "Avrupa üzerinde büyük etkisi olan ve Doğu'da stratejik ayak izi büyüyen dinamik bir bölgesel güç" olarak tanımladığı Türkiye'nin Suriye ile kuracağı olası bir ittifaka karşı İsrail'in şimdiden harekete geçmesi gerektiğini öne sürdü.
İTTİFAK ARAYIŞINA GİRDİLER: TÜRKİYE İLE ASKERİ ÇATIŞMA ÖNLENMELİ
Türkiye'nin Suriye ile bir savunma anlaşmasına yakın olduğu yönündeki haberlere işaret eden Adiri, İsrail'in Ankara'yla olası bir askeri çatışmayı önlemesi için, bölgesel stratejik ittifaklara yönelmesinin ve proaktif bir politika benimsemesinin "kritik öneme sahip olduğunu" ileri sürdü.
Tel Aviv yönetiminin, ABD öncülüğünde bölgedeki yoğun Sünni nüfusa sahip Arap ülkelerini kapsayacak yeni bir ittifak kurması gerektiğini iddia eden Adiri, askeri, diplomatik ve enerji alanında yakın işbirliği içinde olduğu Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRY) ile ittifakının İsrail açısından önemine değindi.
TÜRKİYE'NİN BÖLGEDEKİ GÜCÜ: AVRUPA'DA ORTA DOĞU'DA NÜFUZ SAHİBİ
Türkiye'nin ilerleyen süreçte bölgenin yeniden şekillendirilmesinde daha büyük bir rol üstlenebileceğini vurgulayan Adiri, "Türkiye ne izole edilmişlik, ne ekonomi ne de nüfuz bağlamında İran değildir. Bir ayağı Batı'da olan, Avrupa üzerinde büyük etki sahibi ve Doğu'da stratejik ayak izi büyüyen dinamik bir bölgesel güçtür." yorumunda bulundu.
"İran ve Rusya'nın Suriye'deki etkisinin önemli ölçüde azalmasıyla Ankara, stratejik çıkarlarını ortaya koyarak bölgenin şekillendirilmesinde daha büyük bir rol üstlenebilir." yorumunda bulunan Adiri, yazısını şöyle sürdürdü:
ANKARA-ŞAM TEMASLARI İSRAİL İÇİN TEHDİT
"Ankara ile Şam arasında kurulacak bir ittifak Türkiye'nin Suriye'de askeri üsler bulundurmasına olanak sağlayacaktır ki bu senaryo İsrail için İran'ın bile son yıllarda oluşturduğundan daha büyük bir tehdit oluşturabilir. İran'ın aksine Türkiye parya (dışlanmış) devlet olarak görülmüyor. Batı ile yakın ilişkilerini sürdürmekte ve NATO üyesi. Bölgesel bir süper güç olarak hem Avrupa'da hem de Orta Doğu'da nüfuz sahibi."
"Türkiye'nin jeopolitik hedeflerinin mimarı olarak görülen" Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın önemli bir rol üstlendiğine işaret eden Adiri, yazısında, "Fidan'ın gündeminde, Türkiye'nin Libya'ya daha fazla müdahil olması, Suriye'de askeri üsler ağının geliştirilmesi, Akdeniz'de artan bir donanma varlığı, Rusya ve NATO ile ilişkiler arasında bir denge kurulması yer alıyor." ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE, AVRUPA ENERJİ GÜVENLİĞİNİN MERKEZİ"
Türkiye'nin NATO'daki gücüne işaret eden Adiri, ittifak içerisindeki en büyük ikinci orduya sahip olduğunu ve Rusya ile Orta Doğu arasında stratejik bir konumda bulunduğunu vurguladı.
Bunun yanı sıra, Türkiye'nin askeri olmayan "önemli bir kozu" da elinde tuttuğuna işaret eden Adiri, "Avrupa'yı besleyen kilit doğal gaz boru hatlarını kontrol ettiğini ve bunun da onu kıtanın enerji güvenliğinin merkezi haline getirdiğini" vurguladı.
Adiri, Türkiye'nin son yıllarda yaptığı yatırımlarla güçlendirdiği savunma sanayiine de dikkati çekerek, bu alandaki ihracatın son 10 yılda 4 kat artarak 7 milyar doları aştığına ve üretiminin yüzde 70'inin yerli olduğuna işaret etti.
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