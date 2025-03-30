Ankara-Şam temasları Tel Aviv'i panikletti! "Harekete geçin" çağrısı: İsrail için ciddi bir endişe

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"İSRAİL HAREKETE GEÇMELİ"

Adiri, Yedioth Ahronot gazetesi için kaleme aldığı "İsrail, Türkiye ile gelecekte bir savaşı önlemek için şimdi harekete geçmeli" başlıklı görüş yazısında, "Avrupa üzerinde büyük etkisi olan ve Doğu'da stratejik ayak izi büyüyen dinamik bir bölgesel güç" olarak tanımladığı Türkiye'nin Suriye ile kuracağı olası bir ittifaka karşı İsrail'in şimdiden harekete geçmesi gerektiğini öne sürdü.

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Türkiye'nin Suriye ile bir savunma anlaşmasına yakın olduğu yönündeki haberlere işaret eden Adiri, İsrail'in Ankara'yla olası bir askeri çatışmayı önlemesi için, bölgesel stratejik ittifaklara yönelmesinin ve proaktif bir politika benimsemesinin "kritik öneme sahip olduğunu" ileri sürdü.

Tel Aviv yönetiminin, ABD öncülüğünde bölgedeki yoğun Sünni nüfusa sahip Arap ülkelerini kapsayacak yeni bir ittifak kurması gerektiğini iddia eden Adiri, askeri, diplomatik ve enerji alanında yakın işbirliği içinde olduğu Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRY) ile ittifakının İsrail açısından önemine değindi.