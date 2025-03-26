İthal otomobillere ağır tarife! Trump yüzde 25 vergiyi onayladı

ABD Başkanı Donald Trump yerli üretimin artırılması amacıyla ithal edilen otomobil ve kamyonlara yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen imza töreninde konuşarak, bunu "Amerika'nın kurtuluş gününün başlangıcı" olarak nitelendirdi.