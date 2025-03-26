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İthal otomobillere ağır tarife! Trump yüzde 25 vergiyi onayladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 26.03.2025 21:16 Güncelleme: 27.03.2025 01:49
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İthal otomobillere ağır tarife! Trump yüzde 25 vergiyi onayladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında otomobil endüstrisine yönelik uygulayacakları gümrük vergilerinin oranına ilişkin açıklama yaptı. Trump, konuşmasında 'ABD'de üretilmeyen tüm otomobiller' için yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacaklarını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump yerli üretimin artırılması amacıyla ithal edilen otomobil ve kamyonlara yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen imza töreninde konuşarak, bunu "Amerika'nın kurtuluş gününün başlangıcı" olarak nitelendirdi.

(Foto: ahaber.com.tr arşiv)(Foto: ahaber.com.tr arşiv)

"Yapacağımız şey, ABD'de üretilmeyen tüm otomobiller için yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulamak olacak." diyen Trump, ABD'de üretilmesi halinde tarife uygulanmayacağını belirterek, şirketlerin gümrük vergisi ödememek için ABD'ye geri döndüğünü aktardı.

(FOTO: AA ) (FOTO: AA )

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