İthal otomobillere ağır tarife! Trump yüzde 25 vergiyi onayladı
ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında otomobil endüstrisine yönelik uygulayacakları gümrük vergilerinin oranına ilişkin açıklama yaptı. Trump, konuşmasında 'ABD'de üretilmeyen tüm otomobiller' için yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacaklarını duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump yerli üretimin artırılması amacıyla ithal edilen otomobil ve kamyonlara yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen imza töreninde konuşarak, bunu "Amerika'nın kurtuluş gününün başlangıcı" olarak nitelendirdi.
"Yapacağımız şey, ABD'de üretilmeyen tüm otomobiller için yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulamak olacak." diyen Trump, ABD'de üretilmesi halinde tarife uygulanmayacağını belirterek, şirketlerin gümrük vergisi ödememek için ABD'ye geri döndüğünü aktardı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Arefe duası Arapça ve Türkçe okunuşu: Arefe Günü için okunacak dualar ve sureler
- Arefe günü hangi tesbihler çekilir? 4 adet zikir ve dua
- Arefe günü kargo çalışıyor mu? Yurtiçi, Sürat, PTT ve MNG kargo çalışma saatleri
- Arefe günü eczaneler açık mı? 29 Mart eczaneler saat kaça kadar hizmet verecek?
- Kadir Gecesi’nde ne oldu? İlk vahyin gizemi ve fazileti
- Nuri Aslan kimdir? Nuri Aslan kaç yaşında, nereli, evli mi?
- Kadir Gecesi’nin İslam’daki Yeri: Bu gecede hangi ibadetler öne çıkar?
- CHP'li İBB'ye yönelik soruşturmada 3 inşaat şirketine el konuldu!
- Tesbih namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Tesbih namazı kılarken bilinmesi gerekenler
- Kadir Gecesi zikirleri: Diyanet’in önerdiği tesbihler ve sureler
- ATA AÖF vize sınav takvimi 2025 | ATA AÖF sınav giriş belgesi erişime açıldı mı?
- Zeka Testi: Kalp şeklindeki meyve nerede? 497 kişiden 34'ü bulabildi