Polonya’da alkol itirafı gelen Bakan Yardımcısı için kritik karar!

Polonya ulusal basında "kontrollü skandal" olarak adlandırılan olayda, Szejna'nın parlamento oturumlarına alkolün etkisi altında katıldığı ortaya çıktı. Kendi açıklamasında bağımlılığını kabul eden Szejna, "Alkol bağımlılığıyla mücadele ediyorum. Ailemin ve terapist ekibimin desteğiyle sağlığım üzerinde yeniden kontrol sahibiyim." dedi.

X hesabından yaptığı paylaşımda bağımlılıktan etkilenen herkesten özür dileyen Szejna, sürecin destekçilerine teşekkür etti.

Başbakan Tusk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu endişelerin geçerliliğini belirlemek benim görevim değil. Bunlar iddia değil, eleştirel açıklamalar." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Radosław Sikorski'nin, Szejna'nın görevden uzaklaştırılması konusunda nasıl bir karar vereceği merak konusu.