NATO’dan ABD ile Avrupa’ya çağrı: Tek başına hareket etme zamanı değil!

Küresel güvenlik tehditlerinin son 10 yılda iyice ayyuk çıktığı dünya da ABD ile Avrupa'ya çağrıda bulunan NATO Genel Sekreteri Rutte, transatlantik birliği için çağrıda bulundu. Resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Polonya'ya gelen Rutte, Varşova Ekonomi Okulu'nda düzenlenen etkinliğe katıldı.

"TEK UYGULANABİLİR ÇERÇEVE NATO'DUR"

Etkinliğin başında yaptığı konuşmada Ukrayna'da devam eden savaş ve artan jeopolitik gerilimler ışığında NATO'nun birliğine ilişkin endişelere işaret eden Rutte, Avrupa ve ABD arasında yaşanan tartışmalara rağmen NATO'nun Avrupa ve Kuzey Amerika'nın ortak savunması için "tek uygulanabilir çerçeve" olmaya devam ettiğini söyledi.

Rutte, ABD, İngiltere, Türkiye, Kanada, Norveç ve İzlanda gibi ülkelerin İttifak'a verdiği önemli katkılara işaret ederek, "Onlar olmadan Avrupa'nın savunmasını hayal etmek mümkün değil. Ve güvenliğimizin nihai garantörü olan Amerika'nın nükleer şemsiyesinin yerini hiçbir şey tutamaz." dedi.

"DONALD TRUMP'A KULAK VERİN!"

NATO'nun karşı karşıya olduğu güvenlik sorunlarına karşı "daha güçlü bir transatlantik birlik" gerektiğini dile getiren Rutte, "Şunu açıkça ifade etmeme izin verin: Ne Avrupa ne de ABD için tek başına hareket etme zamanı değildir. Küresel güvenlik sorunları hiçbirimizin tek başına üstesinden gelemeyeceği kadar büyüktür." değerlendirmesinde bulundu.

Rutte, ABD'nin NATO'ya bağlılığı konusunda şüphesi olmadığını ifade ederek, şunları aktardı:

"Bunun için sadece benim sözüme güvenmeyin. Güçlü bir NATO'ya olan bağlılığını defalarca dile getiren Başkan (Donald) Trump'a kulak verin. ABD Kongresindeki iki partili güçlü desteğe ve anketlere göre dörtte üçü NATO'yu destekleyen Amerikan halkına kulak verin. İki hafta önce Beyaz Saray'da Başkan'la ve Capitol Hill'de yaptığım görüşmelerde bunu bir kez daha yüksek sesle ve net bir şekilde duydum. Avrupa'nın Sam Amca'nın (ABD) hala arkamızda olduğunu bilmesi gerekiyor. Ancak Amerika'nın da NATO müttefiklerinin herhangi bir kısıtlama ve kabiliyet boşluğu olmaksızın üzerlerine düşeni yapacaklarını bilmesi gerekiyor."

"RUSYA GÜVENLİK TEHDİDİ OLUŞTURUYOR"

Rutte, Ukrayna'daki savaşın nasıl biteceğine ilişkin Avrupa'da endişeler olduğunu ifade ederek, "Nasıl sona ererse ersin, Rusya güvenliğimize yönelik en önemli ve doğrudan tehdit olmaya devam edecektir. Rusya, savunma harcamalarını artırmakta ve savaş ekonomisine geçmektedir." dedi.

Ukrayna'da kalıcı barışın sağlanmasının Avrupa'nın güvenliği ve küresel istikrar için elzem olduğunu kaydeden Rutte, "Başkan Trump'ın Rusya ile şeytanın bacağını kırmasını ve ateşkese yönelik görüşmelerin devam etmesini memnuniyetle karşılıyorum." diye konuştu.

ABD DENEYİMLİ!

Konuşmasının ardından katılımcıların sorularını yanıtlayan Rutte, Rusya ile müzakereler yürüten ABD'nin "deneyimli" olduğunu ve Washington'ın attığı adımlara güvendiğini söyledi. Rutte, "Putin ile anlaşmak zorunda kaldığınızda ona güvenemezsiniz ve ancak son dakikada bir anlaşma yaparsınız. Amerikalılar da bunu biliyor ve yine bence bu görüşmeleri tam olarak doğru şekilde yürütüyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"TEK GÜVENİLİR NÜKLEER CAYDIRICI ABD'DİR"

Fransa ve İngiltere'nin sahip olduğu nükleer caydırıcılığa "saygı duyduğunu" belirten Rutte, öte yandan bunların ABD'nin NATO'ya sağladığı nükleer şemsiyeye alternatif olmadığını vurguladı.

Rutte, Rusya ve Çin'in sahip oldukları nükleer başlıkları hızla artırdıklarına dikkati çekerek, "Tek güvenilir nükleer caydırıcı ve özgürlüğümüzün nihai garantörü ABD'dir. Kendinizi kandırmayın, Fransız ve İngilizlerin bunun yerini almasına imkan yok." dedi.