ABD Başkanı Trump'tan Türkiye ve Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler! "İyi bir ülke lideri de iyi"
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterdiği Tom Barrack'ı Beyaz Saray'da kabulünde Türkiye ve Başkan Erdoğan'dan övgüyle bahsetti. Barrack, Türkiye için 'en kadim medeniyetlerden biri' ifadesini kullanırken Trump ise 'İyi bir ülke; lideri de iyi.' dedi. Öte yandan 07.01.2025 tarihinde de Trump, Başkan Erdoğan için 'benim dostum ve saygı duyduğum biri. Onun da bana saygı duyduğunu düşünüyorum.' ifadelerini kullanmıştı.
ABD Başkanı Trump, Senato'da onay aldıktan sonra dünyanın farklı ülkelerine gidecek bazı büyükelçilerle Beyaz Saray'da bir araya geldi.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterilen Barrack, diğer büyükelçi adaylarıyla birlikte basın mensuplarına kısa açıklama yaptı.
Trump'la çalışmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren ve kendisine teşekkür eden büyükelçi adayı Barrack, Türkiye için "en kadim medeniyetlerden biri" ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Trump ise Barrack'ın sözlerine, "İyi bir ülke; lideri de iyi." diye karşılık verdi.
TOM BARRACK KİMDİR?
ABD'nin California eyaletinde doğup büyüyen 77 yaşındaki Barrack, lisans eğitimini Güney Kaliforniya Üniversitesinde, hukuk eğitimini de San Diego Üniversitesinde tamamladı.
Lübnan'ın Zahle kentinden 1900 yılında ABD'ye göç eden Lübnanlı Hıristiyan göçmen bir ailenin torunu olan Barrack, babasının bakkal, annesinin sekreter olduğu Los Angeles'taki Culver City'de büyüdü.
Öğrencilik yıllarında rugby takımına girerek sporla ilgilenen Barrack, avukat olarak Suudi Arabistan'da çalıştı.
1980'lerde Reagan yönetiminde içişleri bakanlığı müsteşar yardımcısı olarak görev yapan Barrack, ABD'nin 40. Başkanı Ronald Reagan ile California'daki Rancho del Cielo bölgesinde komşuluk yaptı.
"ERDOĞAN BENİM DOSTUM VE SAYGI DUYDUĞUM BİRİ"
Öte yandan 07.01.2025 tarihinde de Donald Trump, Suriye'den asker çekme ve ülkedeki gidişatla ilgili süreçte Türkiye'nin önemini vurgulayarak, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan, benim dostum ve saygı duyduğum biri. Onun da bana saygı duyduğunu düşünüyorum." dedi.
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