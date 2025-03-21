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ABD ile Ukrayna arasında kritik anlaşma yolda! Nadir toprak elementinde…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 21.03.2025 01:11 Güncelleme: 21.03.2025 01:12
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ABD ile Ukrayna arasında kritik anlaşma yolda! Nadir toprak elementinde…

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna barış sürecini değerlendirerek iki tarafla ilgili iyi durumda olduklarını Putin ile Zelenskiy ile tek tek görüştüğünü belirtti. Trump, “Bu savaşın sona erdiğini görmeyi çok istiyoruz ve bu konuda oldukça iyi gidiyoruz” diyerek akabinde Ukrayna ile nadir elementler anlaşmasını imzalayacaklarını belirtti.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenledi bir imza göreninde, Rusya-Ukrayna sürecine ilişin açıklamalarda bulunarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştüğünü bildirdi. Sürecin gidişatının olumlu ilerlediğini belirten Trump, "Kısa bir süre içerisinde Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalayacağız." dedi.

Trump, "Ukrayna ve Rusya ile ilgili olarak çok iyi durumdayız. Devlet Başkanı (Vladimir) Putin ve Devlet Başkanı (Volodimir) Zelenskiy ile görüştük, bu savaşın sona erdiğini görmeyi çok istiyoruz ve bu konuda oldukça iyi gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ile nadir toprak elementler anlaşması konusunda iyi durumda olduklarını belirten Trump, "Kısa bir süre içerisinde Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalayacağız." diye konuştu.

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ABD ile Ukrayna arasında kritik anlaşma yolda! Nadir toprak elementinde… ABD ile Ukrayna arasında kritik anlaşma yolda! Nadir toprak elementinde… ABD ile Ukrayna arasında kritik anlaşma yolda! Nadir toprak elementinde…
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