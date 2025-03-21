ABD ile Ukrayna arasında kritik anlaşma yolda! Nadir toprak elementinde…

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenledi bir imza göreninde, Rusya-Ukrayna sürecine ilişin açıklamalarda bulunarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştüğünü bildirdi. Sürecin gidişatının olumlu ilerlediğini belirten Trump, "Kısa bir süre içerisinde Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalayacağız." dedi.

Trump, "Ukrayna ve Rusya ile ilgili olarak çok iyi durumdayız. Devlet Başkanı (Vladimir) Putin ve Devlet Başkanı (Volodimir) Zelenskiy ile görüştük, bu savaşın sona erdiğini görmeyi çok istiyoruz ve bu konuda oldukça iyi gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ile nadir toprak elementler anlaşması konusunda iyi durumda olduklarını belirten Trump, "Kısa bir süre içerisinde Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalayacağız." diye konuştu.