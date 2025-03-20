Önce Gazze Şimdi de Lübnan! Siyonist ordu bu ateşkesi de yok saydı

Katil İsrail ordusu, 19 Ocak'ta Hamas ile yaptığı ateşkes anlaşmasını 18 Mart'ta bozdu. Bölgeye yönelik yeniden başlayan kanlı saldırılarda Siyonist ordu bu sefer de gözünü Lübnan topraklarına dikti. Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024 tarihinde yapılan ateşkesi de bozarak Lübnan topraklarına yönelik saldırılarına kaldığı yerden devam ediyor.

ÖNCE GAZZE ŞİMDİ DE LÜBNAN!

İsrail, 27 Kasım 2024'te varılan ateşkese rağmen Lübnan topraklarına yönelik saldırılarına devam ediyor. Lübnan basını, İsrail ordusunun ülkenin güneyindeki Jbaa ve Zahleti kasabaları arasındaki bölge ile Baalbek bölgesine hava saldırıları düzenlediğini aktardı. Saldırılardaki can ve mal kaybı henüz bilinmiyor.