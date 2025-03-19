Trump'tan Putin'e bir jest daha! Rus sabotajları araştırılmayacak
ABD hükümeti, Rus sabotaj, dezenformasyon ve siber saldırılarına karşı aldığı önlemleri durdurdu. Bu karar, Trump ve Putin arasındaki yakınlaşmanın yeni bir göstergesi olarak değerlendirilirken, Moskova üzerindeki baskının da ciddi şekilde hafiflediği belirtiliyor.
ABD'nin ulusal güvenlik kurumlarından bazıları, Rus tehditlerine karşı yürütülen koordineli çalışmaları askıya aldı.
BIDEN'IN TALİMATI RAFA KALKTI
Eski Başkan Joe Biden, ulusal güvenlik ekibine, Rusya'nın oluşturduğu tehdidi izlemek ve engellemek için çalışma grupları oluşturma talimatı vermişti. ABD istihbaratı, Moskova'nın Batılı ülkelere yönelik gizli operasyonlarını hızlandırdığına dair uyarılarda bulunmuştu.
Bu doğrultuda, Avrupa ve ABD'yi hedef alan komploları önlemek amacıyla Avrupa'daki müttefiklerle ortak çalışan en az yedi ulusal güvenlik kuruluşu kurulmuştu. Ancak bu çalışmalar, Trump yönetimiyle birlikte sekteye uğradı.
GÜVENLİK MEKANİZMALARI DEVREDIŞI BIRAKILDI
Eski ABD'li yetkililere göre, Biden yönetimi, Trump'ın göreve gelmesinden önce yeni yönetime bu güvenlik mekanizmalarına dair kapsamlı bir bilgilendirme yaptı. Ancak 20 Ocak'ta Trump'ın koltuğu devralmasının ardından, Reuters'a konuşan mevcut ve eski yetkililere göre bu çalışmalar büyük ölçüde durduruldu.
İSTİHBARAT RAPORLARI GÖZ ARDI EDİLİYOR
Trump yönetimindeki bazı yetkililer, istihbarat raporlarında açıkça belirtilmesine rağmen Rusya'nın siber saldırıları ve sabotaj faaliyetlerinin öncelikli bir tehdit olarak görülmemesinden endişe duyduklarını ifade etti.
Geçtiğimiz ay FBI, Rusya ve diğer yabancı aktörlerin ABD seçimlerine müdahalesine karşı yürüttüğü çalışmaları sonlandırdı. İç Güvenlik Bakanlığı, bu alanda görev yapan personeli izne çıkardı. Ayrıca, Adalet Bakanlığı da Rus oligarkların varlıklarına el koyan özel ekibi dağıttı.
ABD, AVRUPA'YI YALNIZ MI BIRAKIYOR?
Washington'un sabotaj kampanyasıyla ilgili istihbaratı Avrupa'daki müttefikleriyle ne ölçüde paylaştığı belirsizliğini koruyor. Uzmanlar, bu geri adımın yalnızca ABD'nin değil, Batı'nın güvenliğini de tehlikeye atabileceği konusunda uyarıyor.
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