19 Mart 2025, Çarşamba
Haberler Dünya Haberleri Trump'tan Putin'e bir jest daha! Rus sabotajları araştırılmayacak

Trump'tan Putin'e bir jest daha! Rus sabotajları araştırılmayacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.03.2025 12:03
ABONE OL
Trump’tan Putin’e bir jest daha! Rus sabotajları araştırılmayacak

ABD hükümeti, Rus sabotaj, dezenformasyon ve siber saldırılarına karşı aldığı önlemleri durdurdu. Bu karar, Trump ve Putin arasındaki yakınlaşmanın yeni bir göstergesi olarak değerlendirilirken, Moskova üzerindeki baskının da ciddi şekilde hafiflediği belirtiliyor.

ABD'nin ulusal güvenlik kurumlarından bazıları, Rus tehditlerine karşı yürütülen koordineli çalışmaları askıya aldı.

BIDEN'IN TALİMATI RAFA KALKTI

Eski Başkan Joe Biden, ulusal güvenlik ekibine, Rusya'nın oluşturduğu tehdidi izlemek ve engellemek için çalışma grupları oluşturma talimatı vermişti. ABD istihbaratı, Moskova'nın Batılı ülkelere yönelik gizli operasyonlarını hızlandırdığına dair uyarılarda bulunmuştu.

Bu doğrultuda, Avrupa ve ABD'yi hedef alan komploları önlemek amacıyla Avrupa'daki müttefiklerle ortak çalışan en az yedi ulusal güvenlik kuruluşu kurulmuştu. Ancak bu çalışmalar, Trump yönetimiyle birlikte sekteye uğradı.

Eski ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (AFP)Eski ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (AFP)

GÜVENLİK MEKANİZMALARI DEVREDIŞI BIRAKILDI

Eski ABD'li yetkililere göre, Biden yönetimi, Trump'ın göreve gelmesinden önce yeni yönetime bu güvenlik mekanizmalarına dair kapsamlı bir bilgilendirme yaptı. Ancak 20 Ocak'ta Trump'ın koltuğu devralmasının ardından, Reuters'a konuşan mevcut ve eski yetkililere göre bu çalışmalar büyük ölçüde durduruldu.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (AFP)ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (AFP)

İSTİHBARAT RAPORLARI GÖZ ARDI EDİLİYOR

Trump yönetimindeki bazı yetkililer, istihbarat raporlarında açıkça belirtilmesine rağmen Rusya'nın siber saldırıları ve sabotaj faaliyetlerinin öncelikli bir tehdit olarak görülmemesinden endişe duyduklarını ifade etti.

Geçtiğimiz ay FBI, Rusya ve diğer yabancı aktörlerin ABD seçimlerine müdahalesine karşı yürüttüğü çalışmaları sonlandırdı. İç Güvenlik Bakanlığı, bu alanda görev yapan personeli izne çıkardı. Ayrıca, Adalet Bakanlığı da Rus oligarkların varlıklarına el koyan özel ekibi dağıttı.

ABD, AVRUPA'YI YALNIZ MI BIRAKIYOR?

Washington'un sabotaj kampanyasıyla ilgili istihbaratı Avrupa'daki müttefikleriyle ne ölçüde paylaştığı belirsizliğini koruyor. Uzmanlar, bu geri adımın yalnızca ABD'nin değil, Batı'nın güvenliğini de tehlikeye atabileceği konusunda uyarıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Trump’tan Putin’e bir jest daha! Rus sabotajları araştırılmayacak Trump’tan Putin’e bir jest daha! Rus sabotajları araştırılmayacak Trump’tan Putin’e bir jest daha! Rus sabotajları araştırılmayacak
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör