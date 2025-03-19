Trump’tan Putin’e bir jest daha! Rus sabotajları araştırılmayacak

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (AFP)

İSTİHBARAT RAPORLARI GÖZ ARDI EDİLİYOR

Trump yönetimindeki bazı yetkililer, istihbarat raporlarında açıkça belirtilmesine rağmen Rusya'nın siber saldırıları ve sabotaj faaliyetlerinin öncelikli bir tehdit olarak görülmemesinden endişe duyduklarını ifade etti.

Geçtiğimiz ay FBI, Rusya ve diğer yabancı aktörlerin ABD seçimlerine müdahalesine karşı yürüttüğü çalışmaları sonlandırdı. İç Güvenlik Bakanlığı, bu alanda görev yapan personeli izne çıkardı. Ayrıca, Adalet Bakanlığı da Rus oligarkların varlıklarına el koyan özel ekibi dağıttı.

ABD, AVRUPA'YI YALNIZ MI BIRAKIYOR?

Washington'un sabotaj kampanyasıyla ilgili istihbaratı Avrupa'daki müttefikleriyle ne ölçüde paylaştığı belirsizliğini koruyor. Uzmanlar, bu geri adımın yalnızca ABD'nin değil, Batı'nın güvenliğini de tehlikeye atabileceği konusunda uyarıyor.