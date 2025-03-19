Kayganlaşan yol kaza getirdi: 70 metreden uçuruma yuvarlandı!

Maksudiye Mahallesi mevkisinde akşam 20.30 sıralarında meydana gelen olayda yağışla birlikte kayganlaşan yolda sürdüğü aracın kontrolünü kaybeden Eyüp Dayıoğlu (43) 70 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Sürücü araçta sıkışırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kurtarılan adam daha sonra sağlık ekiplerinin müdahalesiyle, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.