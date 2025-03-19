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Kayganlaşan yol kaza getirdi: 70 metreden uçuruma yuvarlandı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 19.03.2025 00:39
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Kayganlaşan yol kaza getirdi: 70 metreden uçuruma yuvarlandı!

Sakarya'nın Geyve ilçesinde yağış nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 70 metre yükseklikten devrilen aracın içinde bulunan talihsiz adamı bölgeye intikal eden ekipler, halat yardımı ile kurtardı.

Maksudiye Mahallesi mevkisinde akşam 20.30 sıralarında meydana gelen olayda yağışla birlikte kayganlaşan yolda sürdüğü aracın kontrolünü kaybeden Eyüp Dayıoğlu (43) 70 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Sürücü araçta sıkışırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kurtarılan adam daha sonra sağlık ekiplerinin müdahalesiyle, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

FOTOĞRAF: DHAFOTOĞRAF: DHA

2,5 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCUNDA KURTARILDI

Arazi şartlarının elverişli olmaması sebebiyle özel aparatlar kullanarak otomobilin bulunduğu alana inen ekipler araçta sıkışan Dayıoğlu'nu halata bağladıkları sedye yardımıyla kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 2,5 saatlik çalışma sonucu yaralı sıkıştığı yerden AFAD ekibi tarafından yola çıkartılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

Yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kayganlaşan yol kaza getirdi: 70 metreden uçuruma yuvarlandı! Kayganlaşan yol kaza getirdi: 70 metreden uçuruma yuvarlandı! Kayganlaşan yol kaza getirdi: 70 metreden uçuruma yuvarlandı!
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