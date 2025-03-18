ABD-Rusya yakınlaşması: Scholz’dan dikkat çeken açıklamalar

ABD-Rusya arasında yaşanan uzun süreli gerilimin ardından iki ülke hiç olmadığı kadar yakınlaşmaya başladı. Görüşmeye ilişkin dünya ülkelerinden yorumlar gelirken bir yorum da Almanya Başbakanı Scholz'dan geldi. Scholz, Trump-Putin görüşmesinde 3 ana konuya dikkat çektı. Enerji altyapısı ile denizde ateşkesin önemine dikkat çeken Scholz, son olarak da , "Bir sonraki adım Ukrayna için tam bir ateşkes olmalıdır" dedi.

"UKRAYNA'YI YARI YOLDA BIRAKMAYACAĞIZ"

Scholz, başkent Berlin'de, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna'nın Avrupa'ya güvenebileceğini yineleyen Scholz, "Ukrayna'yı yarı yolda bırakmayacağız. ABD'nin desteğinin önemli ve vazgeçilemez olduğu açıktır." dedi.

Olaf Scholz, bu yüzden ABD'nin askeri desteğini sürdürmesini isteyerek, Trump ile Putin arasındaki telefon görüşmesini de takip ettiklerini kaydetti.

Basın toplantısı öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ABD tarafıyla temasta olduklarını aktaran Scholz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tamamen hemfikiriz. Tüm çabaların hedefi, Ukrayna için adil ve kalıcı bir barış olmalıdır. Enerji altyapısına yönelik saldırılar için açıklanan ateşkes, bu yolda önemli bir ilk adım olabilir. Aynı durum denizde ateşkes için yürütülen müzakereler için de geçerlidir. Bir sonraki adım, mümkün olan en kısa sürede Ukrayna için tam bir ateşkes olmalıdır."

Başbakan Scholz, Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında karar verilemeyeceğini yineleyerek, Avrupa'daki ülkelerin de üzerine düşen görevlerini yerine getireceklerini dile getirdi.

"TRANSATLANTİK İTTİFAKI GÜÇLENDİRİLECEK"

Ukrayna'daki savaşın, Avrupa'nın güvenliğine büyük etkisinin olduğunu ifade eden Scholz, bu yüzden Avrupa'nın kendi savunma kabiliyetini iyileştireceğini aktardı.

Scholz, NATO'nun Avrupa ayağının güçlendirilmesiyle transatlantik ittifakının da güçlendirileceğine dikkati çekti.

20-21 Mart'ta düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde, Avrupa'nın savunma endüstrisini güçlendirecek konuları da ele alacaklarını aktaran Scholz, askeri teçhizatın birlikte geliştirilmesinin ve alımının, önemli bir konu olduğuna işaret etti.

AVRUPA'NIN SAVUNMA KABİLİYETİ…

Olaf Scholz, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in yarın Avrupa'nın savunma kabiliyetine ilişkin planını açıklayacağına dikkati çekerek, "Başta İngiltere ve Norveç olmak üzere, buna AB dışındaki Avrupalı ortaklarımızı da dahil etmeliyiz." ifadesini kullandı.

GAZZE'DE SİVİL KAYIPLAR ENDİŞE VERİCİ

İsrail'in Gazze'ye yönelik yeniden başlattığı saldırılara da değinen Scholz, "Gazze'de çatışmaların yeniden başlamasıyla birlikte yaşanan sivil kayıplardan derin endişe duyuyoruz." diye konuştu.

SCHOLZ'DAN HAMAS'A ÇAĞRI: ESİRLERİ SERBEST BIRAKIN!

Almanya'nın özellikle esirler konusunda endişe duyduğunu aktaran Scholz, "Hamas'a açık çağrım: Esirleri artık serbest bırakın." sözlerini sarf etti.

Başbakan Scholz, Gazze Şeridi'nin geleceğine ilişkin görüşmelerin yapılması gerektiğini belirterek, Arap Ligi'nin planının bu konuda iyi bir temel oluşturduğunu kaydetti.

MACRON, SCHOLZ'U TEBRİK ETTİ

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Alman Meclisinde altyapı ve savunma harcamaları için milyarlarca avroluk kredi paketinin kabul edilmesinden dolayı Scholz'u tebrik etti ve bunun, Almanya ve Avrupa için iyi bir haber olduğunu vurguladı.

Ukrayna ordusunu desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Macron, Ukrayna halkının yanında durduklarını belirtti.

MACRON: GÖRÜŞMELER, DOĞRU YÖNDE İLERLİYOR

Macron, her zaman barıştan yana olduklarını ve ilk günden itibaren barışı savunduklarını söyleyerek, Almanya ve Fransa'nın tarihi rolünün Ukrayna'nın yanında olduğunu dile getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Son görüşmeler, doğru yönde ilerliyor. Ukrayna için sağlam ve kalıcı bir barış istiyoruz." dedi.

Kontrol edilebilen ve denetlenebilen bir ateşkes istediklerini aktaran Macron, kalıcı barış için görüşmelerin yapılması gerektiğini anlattı.

Kalıcı bir ateşkes olması durumunda Ukrayna için güvenlik garantilerinin olması gerektiğini de vurgulayan Macron, bunların hiçbirinin Ukrayna masada yer almadan olamayacağının altını çizdi.