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Kızıldeniz'i kan gölüne çevirdiler: Husilerden ABD'ye tabutlu mesaj

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.03.2025 10:24 Güncelleme: 17.03.2025 10:47
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Kızıldeniz’i kan gölüne çevirdiler: Husilerden ABD’ye tabutlu mesaj

ABD'nin Kızıldeniz'deki ticaret gemilerine saldırıları nedeniyle yoğun bombardıman başlattığı Husilerden ABD'ye yanıt gecikmedi. İran destekli grup, ABD donanmasına ait USS Harry S. Truman savaş gemisine füze ve İnsansız Hava Araçlarıyla (İHA) 2 kez saldırı düzenledi, Amerikan bayrağına sarılı tabutlatın enkaz halindeki savaş gemilerinin yakınında yüzdüğünü gösteren bir animasyon paylaştı. Diğer taraftan Wall Street Journal, 'Husilerin dayanıklılığını' merceğe alarak savaşın yıllar sürebileceğine işaret etti.

Kızıldeniz'de tansiyon hızla yükseliyor. Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkeye yoğun saldırıları sebebiyle ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry S. Truman'ın son 24 saatte ikinci kez balistik füzeler ve İHA'larla vurulduğunu duyurdu. Grubun Askeri Sözcüsü Yahya Seri, misillemelerin devam edeceğine işaret etti. İran destekli grup bir taraftan da ABD'ye tabutlu mesaj gönderdi.

KIZILDENİZ KAN GÖLÜNE DÖNDÜ: ABD'YE TABUTLU MESAJ

Husiler tarafından yayınlanan video klipte, Kızıldeniz'in kan gölüne döndüğü ve ABD gemilerinin Husilerin saldırıları sonucu enkaza döndüğü görülüyor.

Gemi enkazlarının etrafında ise yüzen Amerikan bayrakları tabutlar yer alıyor.

HUSİLERDEN ABD BAYRAKLI TABUTLARLA YANIT

WSJ HUSİLERİ YAZDI: GÜÇLÜ DÜŞMANLARDAN DAHA UZUN SÜRE DAYANAN BİR GRUP

Diğer taraftan ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ), İran destekli grup Husileri merceğine aldı.

WSJ "Yemen Saldırılarında Trump, Güçlü Düşmanlardan Daha Uzun Süre Dayanan Bir Grupla Mücadele Ediyor" başlıklı haberinde "Husiler iktidarda oldukları on yıl boyunca iç ve dış düşmanların saldırılarına hep karşı koydu" dedi.

WSJ ekran görüntüsü WSJ ekran görüntüsü

Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri operasyonların ve ABD destekli hava saldırılarının yıllardır süren baskısına rağmen Husiler, bölgede varlıklarını korumaya devam ediyor. Wall Street Journal'ın analizine göre, İran'ın sağladığı silah ve eğitim desteği, Husilerin saldırı kapasitesini artırarak Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni hedef almalarını sağladı.

"ABD HUSİLERİ DURDURAMAYACAK"

İsrail'in Gazze'ye başlattığı savaşla birlikte Husiler, İsrail ve destekçilerine karşı yeni bir cephe açtı. ABD ve İngiltere'nin hava saldırıları geçici bir caydırıcılık sağlasa da, Husilerin bu müdahalelere rağmen saldırılarına devam etmesi, savaşın kısa vadede sona ermeyeceğini gösteriyor.

ABD donanması Husi hedeflerini vururken (AA)ABD donanması Husi hedeflerini vururken (AA)

WSJ, bu direncin çatışmaların yıllarca sürebileceğine işaret ettiğini belirtiyor. Analize göre, mevcut askeri müdahaleler Husileri tamamen durdurmaya yetmeyebilir ve bölgedeki istikrarsızlık uzun vadede derinleşebilir.

ABD merkezli Orta Doğu güvenlik danışmanlık kuruluşu Basha Report'un kurucusu Mohammed Albasha, "Bu devasa hava saldırısı dalgasını yapacağınız ve Husilerin sırt üstü yatıp bunu kabul edeceği fikri saçma. Misilleme yapacaklar ve sert bir şekilde misilleme yapacaklar. Bu bir kısır döngü olacak." dedi.

Husiler (AA)Husiler (AA)

SAVAŞ KÖRFEZE KAYABİLİR Mİ?

WSJ'ye göre İsrail ve gemilere yönelik saldırıları sürdürmenin yanı sıra Husiler, Yemen'in hemen karşısındaki Cibuti'deki ve yaklaşık 800 mil uzaklıktaki BAE'deki ABD üslerini de vurmaya çalışabilir.

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