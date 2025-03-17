Kızıldeniz’i kan gölüne çevirdiler: Husilerden ABD’ye tabutlu mesaj

WSJ ekran görüntüsü

Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri operasyonların ve ABD destekli hava saldırılarının yıllardır süren baskısına rağmen Husiler, bölgede varlıklarını korumaya devam ediyor. Wall Street Journal'ın analizine göre, İran'ın sağladığı silah ve eğitim desteği, Husilerin saldırı kapasitesini artırarak Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni hedef almalarını sağladı.

"ABD HUSİLERİ DURDURAMAYACAK"

İsrail'in Gazze'ye başlattığı savaşla birlikte Husiler, İsrail ve destekçilerine karşı yeni bir cephe açtı. ABD ve İngiltere'nin hava saldırıları geçici bir caydırıcılık sağlasa da, Husilerin bu müdahalelere rağmen saldırılarına devam etmesi, savaşın kısa vadede sona ermeyeceğini gösteriyor.