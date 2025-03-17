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Trump resmen duyurdu! Putin ile ne zaman görüşecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.03.2025 07:27 Güncelleme: 17.03.2025 07:29
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Trump resmen duyurdu! Putin ile ne zaman görüşecek?

ABD Başkanı Donald Trump, yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme yapacağını açıkladı. Trump açıklamasında, 'Ukrayna'daki savaşı sona erdirebilir miyiz görmek istiyoruz. Belki yapabiliriz, belki yapamayız ama bence çok iyi bir şansımız var.' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme yapacağını açıkladı. Trump açıklamasında, "Ukrayna'daki savaşı sona erdirebilir miyiz görmek istiyoruz. Belki yapabiliriz, belki yapamayız ama bence çok iyi bir şansımız var." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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Trump resmen duyurdu! Putin ile ne zaman görüşecek? Trump resmen duyurdu! Putin ile ne zaman görüşecek? Trump resmen duyurdu! Putin ile ne zaman görüşecek?
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