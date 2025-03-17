Trump'tan Biden'ın af kararlarına iptal! En üst düzeyde soruşturmaya tabi tutulacaklar
ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Joe Biden'ın, görevi devretmeden önceki af kararlarının 'otomatik kalemle' imzalandığını, bu nedenle hükümsüz olduğunu savundu.
Trump, Truth Social sosyal medya platformundan Biden'ın af kararlarına ilişkin açıklama yaptı.
"Uykulu Joe" ve "ülke tarihinin en kötü başkanı" diye söz ettiği Biden'ın af kararlarını hükümsüz ve geçersiz ilan eden Trump, bunların "otomatik kalemle" imzalandığını öne sürdü.
Trump, "Başka bir deyişle (af kararlarını) Biden imzalamadı, daha da önemlisi bu konuda hiçbir şey bilmiyordu." değerlendirmesinde bulundu.
"EN ÜST DÜZEYDE SORUŞTURMAYA TABİ TUTULACAKLAR"
Af belgelerinin Biden'a açıklanmadığını ya da onayının alınmadığını savunan Trump, "Bunu yapanlar, suç işlemiş olabilir. Bu nedenle bana ve masum diğer kişilere yönelik iki yıllık cadı avında elde edilen tüm kanıtları silen ve yok eden Seçilmemiş Komitedekiler, en üst düzeyde soruşturmaya tabi tutulacaklarını bilmeli." ifadelerini kullandı.
Bir kişinin imzasını otomatik şekilde yeniden oluşturan mekanik cihaz olan "otomatik kalem"in, genellikle çok sayıda belgenin imzalaması gerektiğinde kullanıldığı ifade ediliyor.
BIDEN'DAN KENDİ OĞLUNA AF
Biden, 2 Aralık 2024'te oğlu Hunter Biden için af yetkisini kullanmış, verdiği sözü tutmaya çabaladığını ancak Cumhuriyetçilerin süreci kendi aleyhinde siyasileştirdiğini savunmuştu.
12 Aralık 2024'te Kovid-19 salgını sırasında cezaevinden tahliye edilen ve ev hapsine alınan yaklaşık 1500 kişinin cezasını hafifleten ve şiddet içermeyen suçlardan hüküm giymiş 39 ABD vatandaşını affeden Biden, 23 Aralık 2024'te de idam cezası bekleyen 40 federal mahkumdan 37'sinin cezasını, şartlı tahliye imkanı olmaksızın müebbet hapse çevirdiğini açıklamıştı.
Ayrıca Biden, görevinin bitimine dakikalar kala iki erkek ve bir kız kardeşinin de dahil olduğu 5 aile üyesi ile toplamda 8 kişi için af ilan ettiğini duyurmuştu.
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