Trump’tan Biden’ın af kararlarına iptal! En üst düzeyde soruşturmaya tabi tutulacaklar

ABD Başkanı Donald Trump ve halefi Joe Biden (AFP)

"EN ÜST DÜZEYDE SORUŞTURMAYA TABİ TUTULACAKLAR"



Af belgelerinin Biden'a açıklanmadığını ya da onayının alınmadığını savunan Trump, "Bunu yapanlar, suç işlemiş olabilir. Bu nedenle bana ve masum diğer kişilere yönelik iki yıllık cadı avında elde edilen tüm kanıtları silen ve yok eden Seçilmemiş Komitedekiler, en üst düzeyde soruşturmaya tabi tutulacaklarını bilmeli." ifadelerini kullandı.

Bir kişinin imzasını otomatik şekilde yeniden oluşturan mekanik cihaz olan "otomatik kalem"in, genellikle çok sayıda belgenin imzalaması gerektiğinde kullanıldığı ifade ediliyor.