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Suriye Lazkiye'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 16.03.2025 01:07 Güncelleme: 16.03.2025 01:09
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Suriye Lazkiye’de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'nin Lazkiye ilindeki Raml Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Yaşanan patlamada çok sayıda kişi hayatını kaybederken yaralıların olduğu bilgisi de paylaşıldı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'daki habere göre, Lazkiye'nin güneyindeki Raml Mahallesi'nde sebebi henüz belirlenemeyen bir patlama meydana geldi.

(FOTO: AA ) (FOTO: AA )

Patlamada 3 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

(FOTO: AA ) (FOTO: AA )

Patlamanın ardından bölgeye sevk edilen sivil savunma ekipleri, yaralıları hastanelere kaldırdı.

(FOTO: AA ) (FOTO: AA )

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Suriye Lazkiye’de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var Suriye Lazkiye’de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var Suriye Lazkiye’de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

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