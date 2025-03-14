Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Putin açıklaması! "Bu savaştan çıkamaz"
Dünya Rusya ve Ukrayna arasında ateşkesin sağlanmasını beklerken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Zelenskiy, Putin'in savaşı sürdürmek istediğini belirterek, 'Putin bu savaştan çıkamaz çünkü o zaman elinde hiçbir şey kalmaz.' dedi. Ayrıca ateşkesin sağlanması için ABD tarafıyla etkili ve hızlı bir şekilde çalışmaya hazır olduklarını vurgulayan Zelenskiy, 'Biz savaş oyunları oynamak istemiyoruz. Savaşın her günü insanlarımızın can kaybıdır ve bu bizim sahip olduğumuz en değerli şeydir.' ifadelerine yer verdi.
Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik ABD'nin 30 günlük ateşkes teklifi ile ilgili değerlendirmede bulundu.
Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki toplantıda ABD'nin sunduğu "30 günlük acil ateşkes" teklifini Ukrayna olarak kabul ettiklerini hatırlatan Zelenskiy, bunun savaşı bitirmek için önemli bir aşama olabileceğini ifade etti.
Putin'in, söz konusu teklife ilişkin dün yaptığı açıklamalara değinen Zelenskiy, Putin'in bazı şartlar ortaya koyduğunu belirterek, "Ateşkes istemiyor. Savaşa ihtiyacı var. Bu her zaman belliydi, şimdi de belli." ifadesini kullandı.
ABD'nin Rusya üzerinde baskı kurması gerektiğini savunan Zelenskiy, "Putin kendisi savaşı bitirmeyecek ama Amerika'nın gücü onu bunu yapmaya zorlayacak kadardır." değerlendirmesinde bulundu.
Rusya lideri Putin'in, savaşı bitirme yönündeki diplomasinin "başarısızlığa uğraması için elinden geleni" yapmaya çalıştığını savunan Zelenskiy, "Putin bu savaştan çıkamaz çünkü o zaman elinde hiçbir şey kalmaz." dedi.
Zelenskiy, Putin'in daha önce de Minsk görüşmelerindeki müzakere sürecini bilerek uzatmaya çalıştığını belirterek, "Putin'in öne sürdüğü her şart, her türlü diplomasiyi engelleme çabasından ibarettir. Rusya böyle çalışıyor." ifadesini kullandı.
Ateşkesin sağlanması için ABD tarafıyla etkili ve hızlı bir şekilde çalışmaya hazır olduklarını vurgulayan Zelenskiy, şunları kaydetti:
"Biz savaş oyunları oynamak istemiyoruz. Savaşın her günü insanlarımızın can kaybıdır ve bu bizim sahip olduğumuz en değerli şeydir."
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