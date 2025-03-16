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ABD duyurdu! Putin-Trump için görüşmesi için tarih belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 16.03.2025 18:23 Güncelleme: 16.03.2025 18:26
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ABD duyurdu! Putin-Trump için görüşmesi için tarih belli oldu

Rusya-Ukrayna arasında süren savaş ABD'nin araya girmesiyle farklı bir boyuta taşındı. Ateşkesin konuşulduğu son günlerde Trump iki ülke arasında yaşananları sonlandırabileceğini söylemişti. Rusya lideri ile Trump'ın görüşeceği konusunda dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump ile Rus lider Vladimir Putin'in bu hafta görüşebileceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Witkoff, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu hafta konuşmasını beklediğini aktardı.

"İKİ LİDER BU HAFTA GÖRÜŞECEK"

ABD'li müzakere heyetinin bu hafta Ukrayna ve Rusya taraflarıyla görüşmeler gerçekleştireceğini kaydeden Witkoff, "Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmada gerçek bir ilerleme göreceğimizi umuyorum" dedi.

Fotoğraf- AA ArşivFotoğraf- AA Arşiv

Putin'in Trump'ın felsefesini kabul ettiğini söyleyen Witkoff, Trump'ın savaşın sonlanması konusunda ısrarcı olduğunu bildirdi.

TRUMP RUSYA'YI ATEŞKESE İKNA EDEBİLECEĞİNİ İDDİA ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin "çok iyi görüşmeler" yaptıklarını belirterek, Ukrayna'nın ateşkesi kabul ettiğini, Rusya'nın ise "zor da olsa ikna edilebileceğini" belirtti.

Trump, Adalet Bakanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna savaşına değinerek, "Bugün Rusya ve Ukrayna'yla çok iyi görüşmeler yaptık. Güzel haberler aldım. Ukrayna ateşkesi kabul etti, Rusya'yı da zor da olsa ikna edebiliriz. Güzel cevaplar alıyoruz." diye konuştu.

Fotoğraf- AA ArşivFotoğraf- AA Arşiv

ESKİ BAŞKAN BIDEN'A "RUSYA" ELEŞTİRİSİ

Ukrayna'daki savaştan dolayı eski Başkan Joe Biden'ı da "Rusya ile bizi hiç uğraştırmamalıydı" diyerek eleştiren Trump, "Biden bu savaşa hiç izin vermemeliydi. Kendinden çok daha büyük birine çok paran da olsa sataşmazsın." ifadesini kullandı.

⁠Trump, savaş nedeniyle günde yaklaşık 2 bin genç insanın öldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"⁠Tüm gelişmeler 3. Dünya Savaşı'na doğru gidiyordu. Şimdi çok daha iyi durumdayız. Bu, nükleer silahlar ve insanların hakkında hiçbir şey bilmek istemeyeceği diğer silah türleri nedeniyle benzeri olmayan bir savaş olurdu."

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