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ABD Başkanı Donald Trump'tan 3. Dünya Savaşı uyarısı:

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.03.2025 14:53
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ABD Başkanı Donald Trump’tan 3. Dünya Savaşı uyarısı:

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşı konusunda peş peşe açıklama ve girişimlerde bulunuyor. Trump, Ukrayna'nın ateşkesi kabul ettiğini duyururken, barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması durumunda 3. Dünya Savaşı'nın patlak verebileceği uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin "çok iyi görüşmeler" yaptıklarını belirterek, Ukrayna'nın ateşkesi kabul ettiğini, Rusya'nın ise "zor da olsa ikna edilebileceğini" belirtti. Trump, Adalet Bakanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna savaşına değinerek, "Bugün Rusya ve Ukrayna'yla çok iyi görüşmeler yaptık. Güzel haberler aldım. Ukrayna ateşkesi kabul etti, Rusya'yı da zor da olsa ikna edebiliriz. Güzel cevaplar alıyoruz." diye konuştu.

Ukrayna'daki savaştan dolayı eski Başkan Joe Biden'ı da "Rusya ile bizi hiç uğraştırmamalıydı" diyerek eleştiren Trump, "Biden bu savaşa hiç izin vermemeliydi. Kendinden çok daha büyük birine çok paran da olsa sataşmazsın." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump’tan 3. Dünya Savaşı uyarısı:

"EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR YIKIM"

Sabah'ın haberine göre Trump, Ukrayna ile Rusya arasındaki barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması durumunda 3. Dünya Savaşı'nın patlak verebileceği uyarısında bulundu. Trump, bu savaşın nükleer silahlarla "eşi benzeri görülmemiş bir yıkıma" yol açacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump (AA)ABD Başkanı Donald Trump (AA)

"PUTIN İLE KONUŞUYORUZ BU SAVAŞI BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Adalet Bakanlığı'nda yaptığı konuşmada Trump, "Çok kolay bir şekilde 3. Dünya Savaşı çıkabilir. 3. Dünya Savaşı'na gidiyorduk. Nükleer ve bilmek istemeyeceğiniz silahlar sebebiyle eşi benzeri görülmemiş bir yıkım olacaktı. Ama bence oldukça iyi durumdayız. Rusya ile iyi gittiğimizi düşünüyorum. Başkan Putin ile konuşuyoruz ve bu savaşı bitirmek istiyoruz" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (AA)Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (AA)

Trump ayrıca, "Avrupa'ya belki de 350 milyar dolar harcandı. Uzmanlar bu sayının daha yüksek olduğuna inanıyor. Yapılacak anlaşma ile bunu geri alacağız" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump (AA)ABD Başkanı Donald Trump (AA)

"24 SAAT İÇİNDE BİTİRECEĞİM" DEMİŞTİ

Trump, başkan seçilmeden önce Rusya-Ukrayna Savaşı'nı 24 saat içinde bitirebileceği vaadine ilişkin, "Bunu söylediğimde biraz istihza ettim. Kastettiğim şey, bunu bitirmek istediğimdi ve bence başarılı olacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın yarın yayımlanacak "Full Measure" televizyon programına verdiği röportajın fragmanı paylaşıldı. Fragmanda Rusya-Ukrayna Savaşı'nı 24 saat içinde bitirebileceği vaadi sorulan Trump, "Bunu söylediğimde biraz istihza ettim. Kastettiğim şey, bunu bitirmek istediğimdi ve bence başarılı olacağım." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (AA)Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (AA)

"KÖTÜ HABER" DİYEREK DUYURDU

Rusya'nın ateşkesi kabul etmeme ihtimaline dair ise Trump, bunun "kötü bir haber" olduğunu söyledi. Trump, "Ama bence (Rusya Devlet başkanı Vladimir) Putin bunu kabul edecek. Sanırım onu iyi tanıyorum ve kabul edecek." değerlendirmesinde bulundu.

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