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Rusya Devlet Başkanı Putin'den ateşkese yeşil ışık: Tekliflere katılıyoruz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.03.2025 16:26 Güncelleme: 13.03.2025 19:15
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Rusya Devlet Başkanı Putin’den ateşkese yeşil ışık: Tekliflere katılıyoruz

ABD Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşeceği bildirildi. Yaşanan gelişmenin ardından Putin'den flaş ateşkes açıklaması geldi. Putin, Ukrayna'da ateşkesten yana olduklarını söyleyerek, 'Ukrayna'da ateşkes konusundaki tekliflere katılıyoruz ancak bunun uzun vadeli barışı sağlaması ve savaşın çıkmasına neden olan sorunlara çözüm sunması gerekiyor.' dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile yapacağı görüşmelerin ardından, Kremlin'in 1. binasında ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steven Witkoff ile bir araya gelecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff, bugün Moskova'ya gelerek 30 günlük ateşkes teklifi ve ikili ilişkilerin, özellikle ekonomik boyutunun ele alınacağı görüşmelere katılacak.

Rusya Devlet Başkanı'nın dış politika danışmanı Yuriy Uşakov, ABD'nin teklifini "aceleci" olarak nitelendirmişti.

(FOTO: AA ) (FOTO: AA )

ATEŞKESE YEŞİL IŞIK
Putin'den yeni bir açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'da ateşkesten yana olduklarını söyleyerek, ateşkes halinde kontrol ve denetim konularının henüz netleşmediğini bildirdi. Putin, "Ukrayna'da ateşkes konusundaki tekliflere katılıyoruz ancak bunun uzun vadeli barışı sağlaması ve savaşın çıkmasına neden olan sorunlara çözüm sunması gerekiyor" dedi.

BEYAZ SARAY DUYURMUŞTU

BEYAZ Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ateşkes müzakereleri için bu hafta Moskova'ya gideceğini açıklamıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt açıklamasında, "Bildiğiniz üzere Bay Witkoff bu hafta Moskova'ya gidiyor ve Rusları bu planı imzalamaya çağırıyoruz. Bu savaşta barışa en çok yaklaştığımız an bu. Başkan, Ruslardan bu işi bitirmemize yardım etmelerini bekliyor" ifadelerini kullanmıştı.

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