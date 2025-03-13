Rusya Devlet Başkanı Putin’den ateşkese yeşil ışık: Tekliflere katılıyoruz

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ATEŞKESE YEŞİL IŞIK

Putin'den yeni bir açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'da ateşkesten yana olduklarını söyleyerek, ateşkes halinde kontrol ve denetim konularının henüz netleşmediğini bildirdi. Putin, "Ukrayna'da ateşkes konusundaki tekliflere katılıyoruz ancak bunun uzun vadeli barışı sağlaması ve savaşın çıkmasına neden olan sorunlara çözüm sunması gerekiyor" dedi.

BEYAZ SARAY DUYURMUŞTU

BEYAZ Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ateşkes müzakereleri için bu hafta Moskova'ya gideceğini açıklamıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt açıklamasında, "Bildiğiniz üzere Bay Witkoff bu hafta Moskova'ya gidiyor ve Rusları bu planı imzalamaya çağırıyoruz. Bu savaşta barışa en çok yaklaştığımız an bu. Başkan, Ruslardan bu işi bitirmemize yardım etmelerini bekliyor" ifadelerini kullanmıştı.

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