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Halevi'den Netanyahu'yu kızdıracak itiraf! "Övmekten başka çarem yok" diyerek açıkladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 16.03.2025 17:44 Güncelleme: 16.03.2025 18:08
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Halevi’den Netanyahu’yu kızdıracak itiraf! Övmekten başka çarem yok diyerek açıkladı

İşgalci İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliamlar sürerken terör devletinin eski genelkurmay başkanından çarpıcı bir açıklama geldi. Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin bu açıklamaları ise işgalci Netanyahu'yu kızdıracak cinsten. 7 Ekim'de Hamas'a karşı yengilerini kabul eden Halevi 'Bizi uyuttular, karışıklıklar ve insani meselelerle bizi uyutan Hamas'ı övmekten başka çarem yok.' şeklinde konuştu.

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin 7 Ekim'de Hamas'a karşı yenilgiyi kabul ettiklerini belirten açıklamaları oldukça dikkat çekti.

ÇARPICI SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

İsrail Ordu Radyosu, geçen günlerde Gazze sınırındaki Nir Oz yerleşiminde "7 Ekim soruşturmasını bölge sakinlerine sunan" Halevi'nin, konuşması sırasındaki ses kayıtlarını yayımladı.

Fotoğraf- AA ArşivFotoğraf- AA Arşiv

KATİL BİBİ'Y KIZDIRACAK SÖZLER! "HAMAS BİZİ UYUTTU"

İsrail'de 7 Ekim 2023'te görevde olan ve kısa bir süre önce görevini devreden eski Genelkurmay Başkanı Halevi, 7 Ekim'de Hamas'a karşı yenilgiyi kabul ederek, "Hamas bizi uyuttu. Yaptığımız tüm tatbikatlarda ve tartışmalarda, yaşananların yüzde 5'inin bile gerçekleşebileceğini düşünmemiştik. Karışıklıklar ve insani meselelerle bizi uyutan Hamas'ı övmekten başka çarem yok." ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İN HAMAS YENİLGİSİ

İsrail ordusunun 7 Ekim soruşturmalarında Nir Oz yerleşimine ilişkin de değerlendirmeler yer almış, soruşturmanın çıktıları bölge sakinleriyle paylaşıldıktan sonra kamuoyuna açıklanmıştı.

Fotoğraf- AA ArşivFotoğraf- AA Arşiv

Soruşturmada, bölgeye 7 Ekim'de özel kuvvet gönderilmediği, bölgedeki evlerin 6'sı hariç tamamına Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları mensuplarının girdiği ve bölgeye İsrail ordusu takviyelerinin ancak olaylar bittikten 1 saat sonra ulaştığı ortaya çıkmıştı.

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