Halevi'den Netanyahu'yu kızdıracak itiraf! "Övmekten başka çarem yok" diyerek açıkladı

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KATİL BİBİ'Y KIZDIRACAK SÖZLER! "HAMAS BİZİ UYUTTU"

İsrail'de 7 Ekim 2023'te görevde olan ve kısa bir süre önce görevini devreden eski Genelkurmay Başkanı Halevi, 7 Ekim'de Hamas'a karşı yenilgiyi kabul ederek, "Hamas bizi uyuttu. Yaptığımız tüm tatbikatlarda ve tartışmalarda, yaşananların yüzde 5'inin bile gerçekleşebileceğini düşünmemiştik. Karışıklıklar ve insani meselelerle bizi uyutan Hamas'ı övmekten başka çarem yok." ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İN HAMAS YENİLGİSİ

İsrail ordusunun 7 Ekim soruşturmalarında Nir Oz yerleşimine ilişkin de değerlendirmeler yer almış, soruşturmanın çıktıları bölge sakinleriyle paylaşıldıktan sonra kamuoyuna açıklanmıştı.