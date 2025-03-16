Gazze’deki Şifa Hastanesi’nden acı görüntüler! 17 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

İsrail saldırılarında hayatını kaybederek Gazze Şeridi'nin en büyük tıbbi tesisi olan Şifa Hastanesi'nin bahçesinde gömülen 17 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Gazze Şeridi'ndeki toplu mezarlar açılmaya devam ediyor. İsrail saldırılarında hayatını kaybederek Gazze Şeridi'nin en büyük tıbbi tesisi olan Şifa Hastanesi'nin bahçesinde gömülen 17 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

78 KİŞİNİN CENAZESİNE ULAŞILDI

Filistin Sivil Savunma ekipleri tarafından çıkarılan cenazelerden 9'u aileleri tarafından kimlikleri tespit edilirken, 8 cenaze ise Adli Tıp Kurumu'na teslim edildi.

Kimlik tespiti yapılan cenazelerin başka mezarlıklara defnedileceğini aktarıldı. Şifa Hastanesi'nde geçtiğimiz perşembe gününde bu yana 78 kişinin cenazesine ulaşıldı.