Türkiye’nin stratejik önemi büyüyor! İngiliz basınından dikkat çeken analiz: NATO’nun en güçlü ikinci ordusu

İngiliz gazetesinden Türkiye analizi: NATO'nun en güçlü 2. ordusu! / AA

NATO'NUN İKİNCİ BÜYÜK ORDUSU: TÜRKİYE

İngiliz The Telegraph gazetesi, Türkiye'nin NATO içindeki stratejik konumuna dikkat çekerek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ABD'den sonra ittifakın en büyük ikinci ordusu olduğunu vurguladı. Haberde, Türk ordusunun İngiliz donanmasından beş kat daha büyük olduğu belirtilirken, Türkiye'nin Karadeniz'den Akdeniz'e açılan kritik İstanbul ve Çanakkale Boğazları üzerindeki kontrolüne de dikkat çekildi.

Türk askerlerinin, Avrupa'daki birçok ülkenin askerlerinden daha fazla savaş tecrübesine sahip olduğu belirtilerek, Türk ordusunun NATO görevlerinde yer alan diğer Avrupa ülkelerine kıyasla daha bağımsız hareket edebilme kabiliyetine sahip olduğu vurgulandı.