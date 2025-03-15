Türkiye’nin stratejik önemi büyüyor! İngiliz basınından dikkat çeken analiz: NATO’nun en güçlü ikinci ordusu
Dünya hızla sıcak çatışmalara sürüklenirken, Avrupa savunmada yeni stratejiler geliştiriyor. İngiliz The Telegraph gazetesi, Türkiye'nin güçlü ordusu, savunma sanayisi ve stratejik konumuyla Avrupa güvenliği için vazgeçilmez bir aktör haline geldiğini vurguladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Batı ve Rusya arasındaki denge politikası, kıtanın güvenliği açısından kritik bir rol oynuyor.
Rusya-Ukrayna savaşı, Hamas-İsrail çatışması ve ABD-Çin arasındaki gerilim, küresel güvenlik dengelerini sarsarken Avrupa yeni savunma politikaları oluşturma yolunda ilerliyor. Bu süreçte Türkiye, NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olmasının yanı sıra gelişmiş savunma sanayisi ve askeri tecrübesiyle öne çıkıyor. İngiliz The Telegraph gazetesi, Türkiye'nin Avrupa güvenliği için kritik bir ortak haline geldiğini ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın izlediği denge politikasının kıtanın geleceğinde belirleyici olduğunu yazdı. Bununla Türkiye, küresel siyasetteki etkin rolüyle dikkat çekmeye devam ediyor.
NATO'NUN İKİNCİ BÜYÜK ORDUSU: TÜRKİYE
İngiliz The Telegraph gazetesi, Türkiye'nin NATO içindeki stratejik konumuna dikkat çekerek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ABD'den sonra ittifakın en büyük ikinci ordusu olduğunu vurguladı. Haberde, Türk ordusunun İngiliz donanmasından beş kat daha büyük olduğu belirtilirken, Türkiye'nin Karadeniz'den Akdeniz'e açılan kritik İstanbul ve Çanakkale Boğazları üzerindeki kontrolüne de dikkat çekildi.
Türk askerlerinin, Avrupa'daki birçok ülkenin askerlerinden daha fazla savaş tecrübesine sahip olduğu belirtilerek, Türk ordusunun NATO görevlerinde yer alan diğer Avrupa ülkelerine kıyasla daha bağımsız hareket edebilme kabiliyetine sahip olduğu vurgulandı.
SAVUNMA SANAYİSİNDE KÜRESEL LİDERLİK
Haberde, Türkiye'nin yalnızca askeri gücüyle değil, savunma sanayisindeki üstünlüğüyle de öne çıktığı ifade edildi. Türkiye'nin insansız hava araçları, savaş tankları, zırhlı araçlar, savaş uçakları, hava savunma sistemleri ve savaş gemileri üreten güçlü bir sanayi altyapısına sahip olduğu vurgulandı. Avrupa'nın hızla silahlanma ihtiyacının arttığı bu dönemde, Türk savunma sanayisinin sunduğu çözümlerin kritik bir önem taşıdığına dikkat çekildi.
AVRUPA GÜVENLİĞİ TÜRKİYE'YE BAĞLI
The Telegraph, Avrupa'nın güvenliğinin Türkiye olmadan düşünülemeyeceğini belirtti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Batı ve Rusya arasında izlediği denge politikasının Avrupa için hayati öneme sahip olduğu vurgulanırken, özellikle olası bir Rusya-NATO krizinde ABD'nin desteğine güvenemeyecek olan Avrupa için Türkiye'nin kilit bir aktör olduğu ifade edildi.
Gazetede, Başkan Erdoğan'ın "Türkiye olmadan Avrupa güvenliğini tesis etmek düşünülemez" sözlerine yer verilerek, kıtanın Türkiye'ye olan ihtiyacının tartışılmaz olduğu vurgulandı.
TÜRKİYE'NİN KÜRESEL AKTÖR OLMA VİZYONU
Haberde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi küresel bir aktör haline getirme vizyonuna da yer verildi. Türkiye'nin Rusya ile yakın ilişkisini korurken, Avrupa ile de iş birliğini derinleştirdiği ifade edilen haberde şu ifadeler yer aldı:
"Erdoğan'ın dış politikasındaki denge politikaları Türkiye'yi hem Batı hem de Rusya ile iyi ilişkiler kuran bir ülke olarak ön plana çıkarıyor. Bu süreçte, Türkiye'nin dış politikadaki etkinliği artarken, Erdoğan'ın iç politikada da güç kazanması bekleniyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin dış politikasında daha fazla etki yaratması, Avrupa ile olan iş birliğini derinleştirmesi bekleniyor"
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler
- Kesme altın bulunduranlar dikkat! Kesme altın satışı yasaklandı mı?
- İŞKUR KPSS’siz iş ilanları: Kamyon sürücüsü, temizlik görevlisi ve güvenlik alınacak
- Saç dökülmesine karşı doğal çözüm: 10 dakika bekletmek yetiyor! Saçları coşturuyor
- Mevduat faizlerinde son durum | 100 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu
- Türk Hava Yolları personel alımı | THY Mart ayı ilanları güncellendi: İşte başvuru detayları
- Fitre (fıtır sadakası) ne kadar oldu? Oruç tutamayanlar kaç TL fidye verecek? Diyanet açıkladı
- Az önce deprem mi oldu? Nerede ve kaç büyüklüğünde? Konya AFAD KANDİLİ (14 Mart 2025) Son Dakika
- Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı yapıyor! Başvuru tarihleri, şartları ve kadro dağılımı
- Günlük 1.083 TL alabilirsiniz! İŞKUR Gençlik Programı başvuru ekranı
- 14 Mart Cuma hutbesi konusu | İyilik Köprüsü: Zekat ve Fıtır Sadakası
- Altın rekor kırmaya devam ediyor: Borsa direnç seviyesini kırdı! Piyasalarda yükseliş sürecek mi? Uzmanlar açıkladı!