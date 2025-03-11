NATO’dan liderlere çağrı: Avrupa’nın Türkiye’ye ihtiyacı var | Başkan Erdoğan uyarmıştı: Köprüden önceki son çıkış!

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TÜRKİYE'NİN PROJELERİNE VURGU YAPTI

Monastiriakos, makalesinin yayımlanmasının ardından kendisine yoğun tepkiler geldiğini, hatta bazı kişilerin onu 'hain' ilan ettiğini dile getirdi. Ancak bu eleştirilere, "Gerçek ihaneti yapan onlar, çünkü gerçeğe sırt çeviriyorlar." sözleriyle yanıt verdi. Özellikle Türkiye'nin savunma sanayiindeki büyük ilerlemelerine dikkat çeken Monastiriakos, Türkiye'nin gerçekleştirdiği projeleri ve imzaladığı anlaşmaları tek tek sıralayarak Avrupa'nın Türkiye'yi 'stratejik bir ortak' olarak gördüğünü belirtti.

AVRUPA TÜRKİYE'Yİ GÜÇ DENGESİNİ DEĞİŞTİREN BİR AKTÖR OLARAK GÖRÜYOR

"Avrupa ve Türkiye, güvenlik tehditlerine karşı koymak için birbirlerine ihtiyaç duyuyor veya en azından böyle bir eğilim gösteriyor. Bu yüzden İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ankara'yı Londra'daki Ukrayna zirvesine davet ederken, Yunanistan bu süreçte göz ardı edildi." ifadelerini kullanan Monastiriakos, makalesini şu sözlerle tamamladı:

"Bu gerçeği kabul etmesek bile, Avrupa'nın birçok başkenti Türkiye'yi, Rusya karşısında güç dengesini Avrupa lehine değiştirebilecek bir unsur olarak görüyor. Eğer bu gerçeği görmezden gelirsek, kendi güvenliğimizi riske atmış oluruz."