NATO'dan liderlere çağrı: Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var | Başkan Erdoğan uyarmıştı: Köprüden önceki son çıkış!
Politikadan ekonomiye, devletlerden bireylere, dünya yeniden şekilleniyor. Bu noktada Türkiye'nin etkin ve anahtar rolü dikkat çekiyor. İngiliz gazetesi Financial Times, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin 'Türkiye' ile ilgili sözlerine yer verdiği bir analiz yayınladı. Analizde Avrupa'nın güvenlik alanında Türkiye'ye ihtiyacı olduğunun altı çizilirken, Yunanistan merkezli Ekathimerini gazetesinden itiraf dolu bir analiz geldi.
Ankara, Orta Doğu krizi ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi dünyanın birçok noktasında etkin rolünü sürdürerek ilgi odağı haline geliyor.
NATO, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Avrupa'nın güvenliğinden çekilmesiyle birlikte Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye'ye ilişkilerini derinleştirme çağrısı yaptı. Bu adım, AB'nin savunma kapasitesini güçlendirmek için Türkiye ile iş birliğini geliştirmeye çalıştığı bir döneme denk geldi.
NATO: TÜRKİYE İLE ANLAŞMAZLIKLARI BİR KENARA BIRAKIN!
İngiliz gazetesi Financial Times, yeni dünya düzeni ile ilgili dikkat çeken bir analiz yayınladı. Haberde, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin sözlerine yer verildi.
Analizde, ''NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupalı liderlere Türkiye ile anlaşmazlıkların bir kenara bırakılmasını söyledi.'' ifadeleri kullanıldı.
''AVRUPA'NIN TÜRKİYE'YE İHTİYACI VAR''
Avrupa'nın güvenlik alanında Türkiye'ye ihtiyacı olduğunun altını çizen Financial Times, ''Avrupa'nın güvenlik alanında Türkiye'ye ihtiyacı var. Rutte, Avrupalı liderlerden Ankara ile iletişime geçerek güvenlik alanındaki işbirliği sürecini başlatmalarını istedi.'' ifadelerini kullandı.
YUNAN EKATHIMERINI: DAHA YAKIN İLİŞKİLER KURMAK ZORUNDAYIZ
Ottawa Üniversitesi Hukuk Profesörü Yorgos Monastiriakos, Kathimerini gazetesinde yayımlanan "Yunanistan, Türkiye'nin Avrupa güvenliğinde artan önemine uyum sağlamalı" başlıklı makalesinde, Avrupa'nın değişen güvenlik dinamiklerine ve Türkiye'nin bu alandaki yükselen rolüne dikkat çekmişti.
"AB-Türkiye ilişkileri hakkında yedi gerçek" başlıklı yeni makalesinde, Yunanistan'ın Avrupa'da Türkiye nedeniyle dışlanmamak için temkinli hareket etmesi gerektiği vurgulanırken, Amerika'nın içindeki kimlik krizinin de bu süreçte belirleyici olduğu belirtildi. Bu ortamda, Avrupa'nın ve Yunanistan'ın Ukrayna ve Türkiye ile daha yakın ilişkiler kurmak zorunda olduğu ifade edildi.
TÜRKİYE'NİN PROJELERİNE VURGU YAPTI
Monastiriakos, makalesinin yayımlanmasının ardından kendisine yoğun tepkiler geldiğini, hatta bazı kişilerin onu 'hain' ilan ettiğini dile getirdi. Ancak bu eleştirilere, "Gerçek ihaneti yapan onlar, çünkü gerçeğe sırt çeviriyorlar." sözleriyle yanıt verdi. Özellikle Türkiye'nin savunma sanayiindeki büyük ilerlemelerine dikkat çeken Monastiriakos, Türkiye'nin gerçekleştirdiği projeleri ve imzaladığı anlaşmaları tek tek sıralayarak Avrupa'nın Türkiye'yi 'stratejik bir ortak' olarak gördüğünü belirtti.
AVRUPA TÜRKİYE'Yİ GÜÇ DENGESİNİ DEĞİŞTİREN BİR AKTÖR OLARAK GÖRÜYOR
"Avrupa ve Türkiye, güvenlik tehditlerine karşı koymak için birbirlerine ihtiyaç duyuyor veya en azından böyle bir eğilim gösteriyor. Bu yüzden İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ankara'yı Londra'daki Ukrayna zirvesine davet ederken, Yunanistan bu süreçte göz ardı edildi." ifadelerini kullanan Monastiriakos, makalesini şu sözlerle tamamladı:
"Bu gerçeği kabul etmesek bile, Avrupa'nın birçok başkenti Türkiye'yi, Rusya karşısında güç dengesini Avrupa lehine değiştirebilecek bir unsur olarak görüyor. Eğer bu gerçeği görmezden gelirsek, kendi güvenliğimizi riske atmış oluruz."
BAŞKAN ERDOĞAN UYARMIŞTI: KÖPRÜDEN ÖNCEKİ SON ÇIKIŞ TÜRKİYE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada AB'ye uyarıda bulunarak, "Avrupa Birliği ile ortak çıkarlar temelinde karşılıklı saygıyı esas alan tam üyelik hedefine odaklanan bir bakış açısıyla ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Köprüden önce son çıkışın Türkiye olduğunu bir kez daha kendilerine hatırlatıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
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