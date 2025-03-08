Başkan Erdoğan "Barış" siyaseti dünya medyasında: Avrupa'nın güvenliğinde kilit rol Türkiye'de

Rusya-Ukrayna savaşında barış seslerinin yükseldiği bu dönemde Başkan Erdoğan, büyük bir rol oynadı. Savaşan ülkelerin taraflarını geçtiğimiz dönemde Türkiye'de bir araya getiren Erdoğan, son yaptığı "barış" temalı konuşmasında Batı medyasının büyük takdirini aldı. İşte dünya basınının manşetlerini süsleyen Başkan Erdoğan haberleri...

Giriş Tarihi: 08.03.2025 12:36

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AB'nin Düzenlediği Fikirdaş Ülkeler Liderler Çevrimiçi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Toplantıda Başkan Erdoğan'ın barışa yönelik sözleri Avrupa basınına damga vurdu.

İngiltere merkezli Guardian, "Türkiye hava ve deniz ateşkesi planlarını destekliyor" başlıklı haberinde Başkan Erdoğan'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in Rusya Ukrayna savaşının sonlanmasına yönelik hava ve deniz ateşkes çağrısına verdiği destek geniş ter tuttu.

Guardian, ʺTürkiye hava ve deniz ateşkesi planlarını destekliyorʺ (AA)

Haberde, "NATO'nun ABD'den sonra en büyük ikinci ordusunu kontrol eden Erdoğan, Rusya'nın gece boyunca düzenlediği saldırıların ardından Zelenskiy'in ateşkes çağrısını yinelemesinin ardından bu açıklamayı yaptı." ifadeleri yer aldı.

ABD merkezli Barron's, "Türkiye'nin Erdoğan'ı Ukrayna savaşında hava ve deniz ateşkesini desteklediğini söyledi" haberini manşete taşıdı.

Haberde, Başkan Erdoğan'ın "Taraflar arasında güven artırıcı bir önlem olarak, en kısa sürede ateşkes sağlanması ve havadan ve denizden saldırıların durdurulması fikrini destekliyoruz." sözleri geniş yankı uyandırdı.

Barron's, ʺTürkiye'nin Erdoğan'ı Ukrayna savaşında hava ve deniz ateşkesini desteklediğini söylediʺ (AA)

Haberde ayrıca, "NATO üyesi Türkiye'nin, Rusya'nın üç yıl önce gerçekleştirdiği saldırılardan bu yana Karadeniz'deki iki komşusuyla iyi ilişkiler sürdürmeye çalıştı ve savaşı sona erdirmeyi amaçlayan doğrudan görüşmelere iki kez ev sahipliği yaptı." ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna merkezli Interfax Ukraine'in haberinde, Başkan Erdoğan'ın, "Rusya ile Ukrayna arasında adil, kalıcı ve onurlu bir barışın sağlanması için savaşan tarafların masaya oturacağı sağlam bir diplomatik temele ihtiyaç var" sözlerinin altı çizildi.

Sabah'ın haberine göre; Başkan Erdoğan'ın sözlerinin yanı sıra Avrupa'nın güvenliği için Türkiye'ye duyulan ihtiyaç Fransa basınında önemli yer edindi.

France 24, ʺRusya karşısında AB'nin savunması Türkiye'yi de kapsamalıdırʺ (AA)

France 24, "Rusya karşısında AB'nin savunması Türkiye'yi de kapsamalıdır" başlıklı haberinde Avrupa'nın savunması için Türk ordusuna duyulan ihtiyaçtan bahsetti.

France 24, "NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip ve Karadeniz'e kıyısı bulunan Türkiye, Washington'un bölgeden uzaklaşmasının ardından Avrupa'nın güvenliğinde kilit rol üstlenmeyi hedefliyor." ifadelerini kullandı.

Haberde, Başkan Erdoğan'ın, "Türkiye olmadan Avrupa güvenliğinin sağlanması düşünülemez" sözlerine vurgu yapıldı.

Bir diğer Fransa merkezli basın kuruluşu RFI, benzer başlıklı haberinde Türkiye'nin büyüyen yerli ve milli savunma sanayisine dikkat çekti.

Haberde, Türkiye'nin savunma sanayisini son yıllarda önemli ölçüde geliştirdiğinin altı çizildi.

Tom Waldyn ʺTürkiye'nin Avrupa güvenliğinde önemli bir oyuncu olduğunu gösteriyorʺ (AA)

Haberde, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nün (IISS) Askeri Denge raporuna yer verildi. Bu raporda, Türk savunma sanayisinin başarısının arkasındaki neden olarak Romanya ve Polonya dahil olmak üzere 25'ten fazla ülkeye satılan Bayraktar TB2 SİHA'larının etkili olduğu bildirildi.

IISS Uzmanı Tom Waldyn, "Avrupa ülkelerine, özellikle AB üyelerine yapılan satışlar, Türkiye'nin Avrupa güvenliğinde önemli bir oyuncu olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

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