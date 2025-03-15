Trump'tan Witkoff'un Putin tarafından 9 saat bekletildiği iddialarına jet yalanlama
ABD Başkanı Donald Trump, Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 9 saat bekletildiği iddialarına yanıt verdi. Söz konusu haberi yapan kuruluşlara 'yalan haber' diye tepki gösteren Trump, ' Putin'in, Özel Temsilcim Steve Witkoff'u dokuz saatten fazla beklettiğini okudum, oysa aslında hiç bekletilmedi.' dedi.
Truth Social hesabından bir açıklama yapan Trump, Witkoff'un 9 saat bekletildiği iddiasını yazan medya kuruluşlarını "sahtekarlıkla" suçladı.
Trump, açıklamasında, "Dün geceki haberlerde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Özel Temsilcim Steve Witkoff'u dokuz saatten fazla beklettiğini okudum, oysa aslında hiç bekletilmedi." ifadesini kullandı.
Söz konusu haberi yapan kuruluşlara "yalan haber" diye tepki gösteren Trump, Witkoff ile Putin arasındaki görüşmenin çok verimli geçtiğini ifade etti.
Putin, perşembe günü Moskova'da Witkoff'u kabul etmişti.
Trump, Putin'le yaptığı son telefon görüşmesinin ardından dün, "Bu korkunç ve kanlı savaşın nihayet sona ermesi için çok iyi bir şans var." ifadesini kullanmıştı.
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