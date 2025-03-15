15 Mart 2025, Cumartesi
Haberler Dünya Haberleri Trump'tan Witkoff'un Putin tarafından 9 saat bekletildiği iddialarına jet yalanlama

Trump'tan Witkoff'un Putin tarafından 9 saat bekletildiği iddialarına jet yalanlama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 15.03.2025 23:21
ABONE OL
Trump’tan Witkoff’un Putin tarafından 9 saat bekletildiği iddialarına jet yalanlama

ABD Başkanı Donald Trump, Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 9 saat bekletildiği iddialarına yanıt verdi. Söz konusu haberi yapan kuruluşlara 'yalan haber' diye tepki gösteren Trump, ' Putin'in, Özel Temsilcim Steve Witkoff'u dokuz saatten fazla beklettiğini okudum, oysa aslında hiç bekletilmedi.' dedi.

Truth Social hesabından bir açıklama yapan Trump, Witkoff'un 9 saat bekletildiği iddiasını yazan medya kuruluşlarını "sahtekarlıkla" suçladı.

(FOTO: AA ) (FOTO: AA )

Trump, açıklamasında, "Dün geceki haberlerde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Özel Temsilcim Steve Witkoff'u dokuz saatten fazla beklettiğini okudum, oysa aslında hiç bekletilmedi." ifadesini kullandı.

(FOTO: AA ) (FOTO: AA )

Söz konusu haberi yapan kuruluşlara "yalan haber" diye tepki gösteren Trump, Witkoff ile Putin arasındaki görüşmenin çok verimli geçtiğini ifade etti.

Putin, perşembe günü Moskova'da Witkoff'u kabul etmişti.

Trump, Putin'le yaptığı son telefon görüşmesinin ardından dün, "Bu korkunç ve kanlı savaşın nihayet sona ermesi için çok iyi bir şans var." ifadesini kullanmıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Trump’tan Witkoff’un Putin tarafından 9 saat bekletildiği iddialarına jet yalanlama Trump’tan Witkoff’un Putin tarafından 9 saat bekletildiği iddialarına jet yalanlama Trump’tan Witkoff’un Putin tarafından 9 saat bekletildiği iddialarına jet yalanlama
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör