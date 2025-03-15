Trump’tan Witkoff’un Putin tarafından 9 saat bekletildiği iddialarına jet yalanlama

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Söz konusu haberi yapan kuruluşlara "yalan haber" diye tepki gösteren Trump, Witkoff ile Putin arasındaki görüşmenin çok verimli geçtiğini ifade etti.

Putin, perşembe günü Moskova'da Witkoff'u kabul etmişti.

Trump, Putin'le yaptığı son telefon görüşmesinin ardından dün, "Bu korkunç ve kanlı savaşın nihayet sona ermesi için çok iyi bir şans var." ifadesini kullanmıştı.