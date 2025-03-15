Gazze’de kan durmuyor: 150 Filistinli öldürüldü!

İsrail ordusunun 19 Ocak'ta ilan edilen ateşkesi ihlal etmeye devam ettiği belirtilirken, silah bırakma anlaşmasının 56. Gününde katil Siyonist ordunun saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 150'yi aştığı bildirildi.

3 GAZETECİ DAHA SALDIRILARIN HEDEFİ OLDU

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde düzenlediği hava saldırısında 3'ü gazeteci, 9 Filistinlinin yaşamını yitirmesinin ardından Hamas'tan yazılı açıklama yapıldı.

İsrail ordusunun işlediği, aralarında gazeteciler ile insani yardım görevlilerinin de olduğu "korkunç katliamın" Filistin halkına karşı işlenen savaş suçlarının bir parçası ve tüm uluslararası yasaları hiçe sayan tehlikeli bir başkaldırı olduğu kaydedildi.

ATEŞKES KASITLI OLARAK SABOTE EDİLİYOR

Gazze'nin farklı bölgelerinde kasten öldürme ve barbarca bombalamaların, İsrail'in, ateşkes anlaşmasını bozmayı istediğini ve esir takasını tamamlayacak her türlü fırsatı kasıtlı olarak sabote ettiğini gösterdiği ifade edildi.

HAMAS'TAN İSRAİL'E ATEŞKES İÇİN BASKI ÇAĞRISI

İsrail ordusunun, ateşkesin yürürlüğe girdiği ocak ayından bu yana Gazze'de 150'den fazla Filistinliyi öldürdüğüne vurgu yapılan açıklamada, arabulucular, Birleşmiş Milletler (BM) ve ilgili tarafların bu menfur suçları durdurması ve Nazist faillerden hesap sorması gerektiği dile getirildi.

Açıklamada ayrıca, arabulucular, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından aranan savaş suçlusu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, ateşkes anlaşmasının maddelerini uygulaması konusunda baskı uygulamaya çağrıldı.

42 GÜNLÜK İLK AŞAMA 9 MARTTA DOLMUŞTU

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Beyt Lahiya'ya düzenlenen hava saldırısında 9 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralanarak Endonezya Hastanesine kaldırıldığını belirtmişti.

Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması 2 Mart'ta sona ermişti.

İsrail, 2 Mart'ta Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişini durdurmuş, 9 Mart'ta da Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikini kesmişti.