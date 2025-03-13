İsrail’in saldırıları bitmiyor! Gazze’de ölenleri sayısı 48 bin 524’e yükseldi

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 48 bin 524'e, yaralıların sayısı ise 111 bin 955'e çıktı.

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi sık sık ihlal etmeyi sürdürüyor.