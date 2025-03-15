Şam'da bayram havası! Suriye’de devrimin 14'üncü yılına özel kutlama... Helikopterlerle halka gül dağıtıldı
Suriye'nin başkenti Şam'da devrimin başlamasının 14. yıl dönümünü ilk kez kutlandı. Emevi Meydanı'nda düzenlenen etkinliklere binlerce halk katıldı. Bayram havasını artmayan etkinlikte vatandaşa helikopterlerden güller dağıtıldı. Kutlamaya katılan Rana Şami, Şam'da ilk kez böyle bir kutlama yaptıklarını söyleyerek, 'Duygularımız anlatılmaz. Hem zafer hem devrimin yıl dönümü aynı döneme denk gelmesi inanılmaz. Ülkem inşallah güvenli olur ve gelişir. İnşallah daha mutlu ve rahat yaşayacağız.' dedi.
Suriye'de devrik Baas rejimine karşı halkın başlattığı devrimin 14. yıl dönümü birçok ilde kutlanıyor.
Şam'daki kutlamaların adresi Emevi Meydanı olurken, Radyo ve Televizyon Kurulu binasının parkında platform kuruldu.
Platformun önünde toplanan yüzlerce kişi, ellerinde Suriye bayraklarıyla devrim şarkısı söyleyerek sevinçlerini dile getirdi.
Kutlamalara katılan 4 helikopterden, gösteri alanına güller ve üzerinde "Ölüm varillerinden hayat güllerine", "Barış Şam semalarında dalgalanıyor" yazılı bildirimler atıldı.
"HERKESE BARIŞ VE GÜVEN DİLİYORUM"
Kutlamaya katılan Rana Şami, AA muhabirine, Şam'da ilk kez böyle bir kutlama yaptıklarını söyledi. Şami, "Duygularımız anlatılmaz. Hem zafer hem devrimin yıl dönümü aynı döneme denk gelmesi inanılmaz. Ülkem inşallah güvenli olur ve gelişir. İnşallah daha mutlu ve rahat yaşayacağız." dedi.
Eczacı Ammar Ebu Cihad da "Eskiden her 15 Mart tarihi yaklaştığında 'Acaba ne zaman bugünü Emevi Meydanı'nda kutlayacağız?' diye kendimize sorardık. 'Gerçekten Radyo ve Televizyon Kurulu binasının önünde slogan veya (devrim bayrağı) bayrak asabilecek miyiz?' diye aramızda iddiaya girerdik. Hayalin ötesinde bir gün yaşıyoruz. Burada istihbarat, şurada '215 birimi' (güvenlik birimi) ve öbür tarafta devriyeler beklerdi." diye konuştu.
Kutlamada sanatçıların devrim şarkılarıyla halkın sevincine eşlik ettiğini belirten Ebu Cihad, büyük mutluluk yaşadıklarını vurguladı.
Rafah Arcam da ilk defa devrimin başlamasının yıl dönümünü Şam'da kutladıklarını aktararak, "Yurt dışındaydım, dolayısıyla duygularım anlatılmaz. Halkım arasında olduğum için çok mutluyum. Ülkemin, ailemin bir parçası olmak istediğim için geri döndüm. Zafer ve devrimi kutlayacağız. Herkese barış ve güven diliyorum. Suriye herkesindir." dedi.
"HER ŞEY GÜZEL OLACAK"
Golan Türkmenlerinden Abdürrahman el-Mutlak ise Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından Şam'a döndüğünü söyledi.
Mutlak, "Allah bize bugünleri hediye etti. Her yerde herkes mutlu. Halkımızla beraber ülkemizi tekrar kaldıracağız. Her şey güzel olacak. Türk halkı bizim halkı tanıyor, çalışmayı çok severiz. Çalışkan halkız. Allah bizi bırakmayacak. Çok sabrettik bugünleri kazanmak için." ifadelerini kullandı.
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