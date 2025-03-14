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ABD'den Hamas'a yeni teklif! 5 rehine karşılığında ateşkes uzayacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 14.03.2025 12:28 Güncelleme: 14.03.2025 12:40
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ABD’den Hamas’a yeni teklif! 5 rehine karşılığında ateşkes uzayacak

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Hamas'a 5 rehine ile 10 rehineye ait cansız bedenin teslim edilmesi karşılığında Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin uzatılmasını öngören yeni bir öneri sunduğu belirtildi.

ABD, İsrail ve Hamas'a Gazze'de ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının uzatılması için yeni bir teklif sundu. ABD merkezli Axios haber sitesinde 4 kaynağa dayandırılan habere göre ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İsrailli 5 rehinenin serbest bırakılması, 10 rehineye ait cansız bedenin İsrail'e teslim edilmesi ve Gazze'ye insani yardım girişinin yeniden başlaması karşılığında ateşkesin birkaç hafta uzatılmasını öngören güncellenmiş yeni bir öneride bulundu.

Tekli: İsrailli 5 rehinenin serbest bırakılması, 10 rehineye ait cansız bedenin İsrail'e teslim edilmesi (AA)Tekli: İsrailli 5 rehinenin serbest bırakılması, 10 rehineye ait cansız bedenin İsrail'e teslim edilmesi (AA)

Witkoff'un söz konusu teklifi Katar'ın başkenti Doha'da arabuluculara ve İsrail heyetine ilettiği belirtilen haberde, ateşkesin Ramazan Bayramı ve Yahudilerin Hamursuz Bayramı sonuna kadar uzatılmasını önerdiği belirtildi. ABD'nin sunduğu teklifin Hamas'ın rehineleri uzatılan ateşkesin ilk gününde teslim etmesini öngördüğü ifade edildi.

Ateşkes, Ramazan Bayramı ve Yahudilerin Hamursuz Bayramı sonuna kadar uzayacak (AA)Ateşkes, Ramazan Bayramı ve Yahudilerin Hamursuz Bayramı sonuna kadar uzayacak (AA)

ABD'nin önerisine göre İsrail ve Hamas, uzatılan süreyi Gazze'de uzun vadeli ateşkesi müzakere etmek için kullanacak. Uzun vadeli ateşkes anlaşmasına varılması durumunda ise kalan tüm rehineler, uzatılan ateşkesin son gününde serbest bırakılacak.

İSRAİL OLUMLU YANIT VERDİ

Görüşmeler hakkında bilgisi olan bir kaynağa göre İsrail, ABD'nin teklifine olumlu yanıt verdi. Kaynak, Katarlı ve Mısırlı arabulucuların çarşamba gecesi Doha'da Hamas yetkilileriyle görüştüğünü ve güncellenmiş teklifi sunduğunu söyledi. Üç kaynak ise arabulucuların Hamas'ın cevabını beklediğini belirtti. İsmi verilmeyen bir kaynak yaptığı açıklamada, "Hamas daha önce benzer teklifleri reddetmişti ancak Ramazan ayında tekrar çatışmaya girmek istemiyor" dedi.

ABD Özel Temsilcisi Witkoff, salı günü Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti. (AA)ABD Özel Temsilcisi Witkoff, salı günü Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti. (AA)

ABD Özel Temsilcisi Witkoff, salı günü Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti. Witkoff, temasları çerçevesinde Katarlı ve Mısırlı arabulucular ile İsrailli müzakerecilerle görüşmeler yapmıştı. Witkoff, çarşamba günü ise Arap dışişleri bakanları ile Gazze'nin yeniden inşasını görüşmüştü.

Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 1 Mart'ta sona ermişti. Witkoff, ilk aşamanın uzatılmasını öngören bir plan önermiş, ancak İsrail, Hamas'ın öneriyi reddetmesi üzerine Gazze'ye insani yardımı kesmişti. Gazze'de şu anda 59 rehine bulunduğu belirtilirken, rehinelerin 22'sinin hayatta olduğuna inanılıyor.

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ABD’den Hamas’a yeni teklif! 5 rehine karşılığında ateşkes uzayacak ABD’den Hamas’a yeni teklif! 5 rehine karşılığında ateşkes uzayacak ABD’den Hamas’a yeni teklif! 5 rehine karşılığında ateşkes uzayacak

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