İran-ABD gerilimi kızıştı! Hamaney’den Trump’ın tehditlerine jet yanıt: Bu akılcı değil savaş tek taraflı olmaz

(Foto: AA)

"MÜZAKERE ETMEK KAMUOYUNU ALDATMAKTIR"

Hamaney, geçmişte ABD ile yapılan müzakerelere de değinerek, "Biz oturup yıllarca müzakere ettik. Aynı kişi, müzakere bittikten, tamamlandıktan ve imzalandıktan sonra anlaşmayı masadan kaldırıp yırttı. Anlaşmaya uymayacağını bildiğimiz halde neden müzakere edelim? Dolayısıyla müzakereye davet etmek ve müzakere etmekten bahsetmek kamuoyunu aldatmaktır" ifadelerini kullandı.

"İRAN'IN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLMAMASI KENDİ TERCİHİDİR"

İran'ın nükleer silah konusundaki tutumuna da değinen Hamaney, ülkesinin isterse nükleer silah sahibi olabileceğini belirterek, "Eğer İran İslam Cumhuriyeti nükleer silah yapma niyetinde olsaydı ABD bunu engelleyemezdi. İran'ın nükleer silaha sahip olmaması kendi tercihidir" ifadelerini kullandı.

(Foto: AA)

"ABD İLE MÜZAKERE YAPTIRIMLARI KALDIRMAYACAK"

Ülke içinde ABD ile müzakere konusunda sürekli gündeme getirilen tartışmalara da değinen Hamaney, "Bazıları sürekli 'Neden cevap vermiyorsunuz? Neden müzakere etmiyorsunuz? Neden ABD ile oturmuyorsunuz?' diye soruyor. Ancak bu hükümetle yapılacak müzakereler, yaptırımları kaldırmayacak, aksine sorunları daha da artıracak ve yaptırımların düğümünü daha da sıkı hale getirecektir" ifadelerini kullandı.

ABD'nin müzakereler sırasında yeni talepler ve aşırı istekler ortaya koyduğunu belirten Hamaney, "Birkaç gün önce ülke yetkilileri ile yaptığım görüşmede de söyledim. ABD, yeni talepler ve beklentiler ileri sürüyor. Bu durum, sorunları bugün olduğundan daha da büyük hale getirecektir. Dolayısıyla müzakere hiçbir sorunu çözmez, hiçbir düğümü açmaz" dedi.

İRAN, HER TÜRLÜ SALDIRIYA KARŞILIK VERME YETENEĞİNE SAHİP

ABD'nin İran'a yönelik askeri güç kullanma tehditlerine yanıt veren Hamaney, "Savaş başlatmak ve tek taraflı darbe vurmak mümkün değil. İran, karşılıklı darbe vurma yeteneğine sahip ve kesinlikle bu darbeyi vuracaktır. ABD'nin askeri güç kullanma tehditleri akıllıca değil. Eğer ABD ve onların destekçileri yanlış bir adım atarlarsa en çok zarar görecek olan onlar olacaktır. Biz savaş peşinde değiliz ancak eğer biri böyle bir adım atarsa bizim tepkimiz kesin ve kararlı olacak. İran, her türlü saldırıya karşılık verme yeteneğine sahip" ifadelerini kullandı.

HAMANEY, TRUMP'IN MÜZAKERE ÇAĞRISINI VE TEHDİTLERİNİ REDDETTİ

Hamaney, başkent Tahran'daki konutunda ülke genelindeki öğrenci gruplarıyla bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran ile müzakere çağrısına değinen Hamaney, "Bu, 'biz müzakere etmeye hazırız ve müzakere edip barış yapmak istiyoruz ancak İran buna yanaşmıyor' demek içindir." ifadelerini kullandı.

Hamaney, Trump'ın ilk döneminde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından onaylanan nükleer anlaşmadan ülkesini tek taraflı çektiğini hatırlatarak şöyle konuştu: "Peki İran neden müzakereye yanaşmıyor? Kendinize sorun! Birkaç yıl oturup müzakere ettik sonra aynı şahıs bitmiş, tamamlanmış ve imzalanmış müzakereyi masadan kaldırıp yırtıp attı. İşe yaramayacağını bildiğimiz halde neyin müzakeresini edeceğiz. Mevcut ABD yönetimiyle yapılacak müzakereler yaptırımların kaldırılmasına yol açmayacak yalnızca yaptırım düğümünü daha da sıkılaştıracaktır."

İran lideri, Trump'ın askeri saldırı tehditlerine ilişkin ise "Askeri saldırıyla tehdit ediyor. Bu akılcı değildir çünkü savaş tek taraflı olmaz." dedi.

İran'ın "karşılık vermeye gücü olduğunu ve herhangi bir saldırıya kesinlikle karşılık vereceğini" söyleyen Hamaney, "Amerikalılar ve onun unsurları bir hata yaparsa bundan en çok zarar görecek olan kendileri olacaktır. Elbette savaş iyi bir şey değil ve biz savaş peşinde değiliz." diye konuştu.