Avrupa Parlamento’dan Esad önerisi: Malvarlığı yeniden imar için kullanılabilir

AP'nin Genel Kurulu'nda düzenlenen Suriye'de geçiş süreci ve yeniden imara ilişkin yapılan toplantıda Esad'ın dondurulan mal varlığına ilişkin öneri, genel kurulda tartışmaya sunuldu.

KARAR OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ

462 lehte, 76 aleyhte ve 106 çekimser oyla kabul edilen karar tasarısına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Parlamento, AB ve üye ülkeleri Suriye'deki geçiş güçlerini desteklemeye çağırırken Şam'a da Tahran ve Moskova ile tarihi ittifaklarını sona erdirme çağrısında bulunuyor." ifadesine yer verildi.

SİYASİ GEÇİŞ İÇİN "TARİHİ FIRSAT" KARARI

Ülkedeki geçiş sürecinin tüm dini ve etnik grupları kapsayıcı olmasının önemine değinilen açıklamada, AB'nin "ülkeyi birleştirmek ve yeniden inşa etmek amacıyla Suriye liderliğindeki siyasi geçişi desteklemek için bu tarihi fırsatı değerlendirmesi" talep edildi.

ESED'İN SERVETİ NASIL KULLANILACAK?

Suriye'de 500 bin kişinin ülke içinde yerinden edildiği ve nüfusun yüzde 90'ının yoksulluk içerisinde yaşadığının belirtildiği açıklamada, AB ve üye devletlere bu ülkeye insani yardım çabalarını sürdürme çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, 5,5 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan 5 komşu ülkenin de maddi açıdan desteklenmesi gerektiği kaydedilerek, 235 milyon avro değerinde yeni insani yardım desteğinin memnuniyetle karşılandığı aktarıldı.

YENİDEN İNŞA VE REHABİLİTASYON...

AB'nin enerji, suya erişim, sağlık ve eğitim sektörlerinin yeniden inşa süreçlerine yeni yönetime yardımcı olmaya davet edildiği açıklamada, "AP üyeleri ayrıca AB'nin, Esed rejiminin dondurulmuş malvarlığının yeniden inşa, rehabilitasyon ve mağdurların zararlarının tazminini finanse etmek üzere kullanılmasını araştırmasını istiyor." ifadesi kullanıldı.

Suriye ve bölgenin istikrarına ilişkin endişelerin aktarıldığı açıklamada ayrıca, ülkenin sahil bölgesinde yaşanan olaylar kınandı.