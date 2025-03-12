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Ticaret savaşı tırmanıyor! AB'den ABD'nin gümrük vergilerine balyoz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.03.2025 12:53
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Ticaret savaşı tırmanıyor! AB’den ABD’nin gümrük vergilerine balyoz

Avrupa Komisyonu Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin önümüzdeki aydan itibaren 26 milyar euro (28 milyar dolar) değerinde ABD malına karşı gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı.

Avrupa Birliği (AB), ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği ek vergilere karşılık olarak 26 milyar euro değerinde misilleme tarifesi uygulayacağını açıkladı. Bu adım, küresel ticaret savaşında tansiyonu daha da yükseltti.

AB'DEN NET MESAJ: "TÜKETİCİLERİMİZİ KORUYACAĞIZ"

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, alınan kararın güçlü ancak orantılı olduğunu belirterek "ABD, 28 milyar dolarlık tarife uyguluyor, biz de 26 milyar euro ile karşılık veriyoruz" dedi. Von der Leyen ayrıca, AB'nin tüketicilerini ve işletmelerini korumakta kararlı olduğunu vurguladı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen (AFP)Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen (AFP)

1 NİSAN'DA VERGİLER GERİ GELİYOR

AB, 1 Nisan itibarıyla daha önce askıya aldığı vergileri tekrar yürürlüğe koyacak ve 13 Nisan'dan itibaren yeni tarifeleri tamamen uygulamaya başlayacak. Misilleme önlemleri kapsamında çelik, alüminyum, tekstil, ev aletleri, plastik, tarım ürünleri ve alkollü içecekler gibi birçok ABD menşeli ürüne ek vergiler getirilecek.

"MÜZAKEREYE AÇIĞIZ AMA EKONOMİMİZE YÜK GETİRİLMEYECEK"

Von der Leyen, AB'nin her zaman diyaloğa açık olduğunu ancak ABD'nin tek taraflı gümrük politikalarına boyun eğmeyeceğini belirtti: "Ekonomilerimizi bu tür vergilerle yük altına sokmak kimsenin çıkarına değil. Adil ticaret için anlamlı bir diyaloga hazırız."

TİCARET SAVAŞINDA YENİ PERDE

Bu gelişme, uzun süredir süregelen AB-ABD ticaret gerginliğinin yeni bir aşamaya geçtiğini gösteriyor. Uzmanlar, taraflar arasındaki müzakerelerin başarısız olması halinde ticaret savaşının daha da büyüyeceğini öngörüyor.

Peki, Washington ve Brüksel arasındaki bu restleşme nasıl sonuçlanacak? Küresel ekonomi, bu çekişmeden nasıl etkilenecek? Önümüzdeki günler, dünya ticaretinde kritik bir dönemeç olacağa benziyor.

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Ticaret savaşı tırmanıyor! AB’den ABD’nin gümrük vergilerine balyoz Ticaret savaşı tırmanıyor! AB’den ABD’nin gümrük vergilerine balyoz Ticaret savaşı tırmanıyor! AB’den ABD’nin gümrük vergilerine balyoz
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