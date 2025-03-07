Trump'tan Rusya'ya yaptırım uyarısı: "Bankacılığa yaptırım ve gümrük vergisi düşünüyorum"

(Foto: AA)

"GEÇ OLMADAN HEMEN ŞİMDİ MASAYA OTURUN"

Trump açıklamasında, "Rusya'nın şu anda savaş alanında Ukrayna'yı vurduğu gerçeğine dayanarak, ateşkes ve barış konusunda nihai bir uzlaşma anlaşmasına varılıncaya kadar Rusya'ya büyük ölçekli bankacılık yaptırımları, yaptırımlar ve gümrük tarifeleri uygulamayı şiddetle düşünüyorum. Rusya ve Ukrayna'ya, çok geç olmadan hemen şimdi masaya oturun. Teşekkürler" ifadelerini kullandı.