ABD-Ukrayna zirvesinde karar çıktı! Trump duyurdu! ABD heyeti Rusya’ya gidiyor

Ukraynalı ve ABD'li yetkililer , Kiev güçlerinin Moskova'ya bugüne kadarki en büyük insansız hava aracı saldırısını başlatmasının ardından, Rusya ile savaşı sona erdirmenin bir yolunu bulmak için Salı günü Suudi Arabistan'da görüşmelere başladı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD heyetiyle çalışmaya hazır olduklarını duyurdu.

"Ukrayna çıkarlarının korunması, savaşın sona erdirilmesine yönelik net bir vizyon, Amerikan ortaklarımızla etkili bir şekilde çalışacağız." ifadesini kullandı.

ABD-UKRAYNA ZİRVESİNDEN ATEŞKES ÇIKTI

ABD, Ukrayna'nın Rusya ile devam eden savaşta 30 günlük ateşkes önerisini kabul etmeye hazır olduğunu duyurdu. ABD istihbarat paylaşımı ve silah sevkiyatını derhal yeniden başlatacak.

Suudi Arabistan'daki görüşmelerin ardından iki taraf ayrıca Ukrayna mineralleri konusunda "en kısa sürede" bir anlaşma yapmayı kabul etti, bildiri yayınlandı.

"TOP ARTIK ONLARIN SAHASINDA"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna ile ateşkes teklifini Rusya'ya ileteceklerini belirterek, "Top artık onların sahasında" dedi.

ABD HEYETİ UKRAYNA İLE ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ İÇİN RUSYA'YA GİDİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'dan dün ABD ve Ukrayna arasında yapılan görüşmelerin ardından ABD heyetinin, Ukrayna ile 30 günlük ateşkesini görüşmek üzere Rusya'ya gittiğini duyurdu. Trump, Ukrayna ile Rusya arasında ateşkes ihtimaline ilişkin "olumlu mesajlar" aldığını belirterek, sürecin kritik bir aşamada olduğunu vurguladı. "Ancak olumlu bir mesajın tek başına hiçbir anlamı yok. Bu çok ciddi bir durum" ifadelerini kullanan Trump, ateşkesin sağlanmasının büyük ölçüde Rusya'nın tutumuna bağlı olduğunu söyledi.



Trump, "Şu anda Rusya'ya giden insanlar var. Umarım ateşkesi sağlayabiliriz. Eğer bunu başarırsak, bu korkunç kan banyosunun sona ermesine giden yolun yüzde 80'ini oluşturur" dedi.



Başkan Yardımcısı James David Vance ise Ukrayna'nın ateşkesi kabul etmesinin ardından ABD'nin müzakerelerde güçlü bir konumda olduğunu belirterek, "Şimdi Rusları da ateşkese ikna edebilecek miyiz, göreceğiz" dedi.