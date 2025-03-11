11 Mart 2025, Salı
Haberler Dünya Haberleri ABD'de ambulans helikopter düştü: 3 ölü

ABD'de ambulans helikopter düştü: 3 ölü

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.03.2025 12:40
ABONE OL
ABD’de ambulans helikopter düştü: 3 ölü

ABD'nin Mississippi eyaletinin Madison County bölgesinde ambulans helikopter düştü. Kaza sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Nedeni henüz bilinmeyen kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

ABD'nin Mississippi eyaletine bağlı Madison County'de Eurocopter EC-135 tipi ambulans helikopter ormana düştü.

3 ÖLÜ

Mississippi Üniversitesi Tıp Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, helikopterin hasta naklinin ardından dönüş yolunda düşmesi sonucu pilot ile 2 hastane personeli hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), nedeni henüz bilinmeyen kazaya ilişkin inceleme başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD’de ambulans helikopter düştü: 3 ölü ABD’de ambulans helikopter düştü: 3 ölü ABD’de ambulans helikopter düştü: 3 ölü
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör