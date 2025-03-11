ABD'de ambulans helikopter düştü: 3 ölü
ABD'nin Mississippi eyaletinin Madison County bölgesinde ambulans helikopter düştü. Kaza sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Nedeni henüz bilinmeyen kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
ABD'nin Mississippi eyaletine bağlı Madison County'de Eurocopter EC-135 tipi ambulans helikopter ormana düştü.
3 ÖLÜ
Mississippi Üniversitesi Tıp Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, helikopterin hasta naklinin ardından dönüş yolunda düşmesi sonucu pilot ile 2 hastane personeli hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), nedeni henüz bilinmeyen kazaya ilişkin inceleme başlattı.