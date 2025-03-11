ABD’de ambulans helikopter düştü: 3 ölü

ABD'nin Mississippi eyaletine bağlı Madison County'de Eurocopter EC-135 tipi ambulans helikopter ormana düştü.

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Mississippi Üniversitesi Tıp Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, helikopterin hasta naklinin ardından dönüş yolunda düşmesi sonucu pilot ile 2 hastane personeli hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), nedeni henüz bilinmeyen kazaya ilişkin inceleme başlattı.