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Savaşın başından bu yana ilk! Ukrayna Moskova'yı vurdu! Rus yetkililerden ilk açıklama

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.03.2025 11:16 Güncelleme: 11.03.2025 11:46
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Savaşın başından bu yana ilk! Ukrayna Moskova’yı vurdu! Rus yetkililerden ilk açıklama

Rusya'nın başkenti Moskova ve etrafındaki yerleşim yerlerine insansız hava araçlarıyla (İHA) Ukrayna savaşının başından bu yana düzenlenen en yoğun saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan saldırının zamanlamasına ilişkin dikkat çeken açıklamalar geldi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkente gece saatleri boyunca yoğun İHA saldırılarının gerçekleştirildiğini bildirdi.

Toplam 69 İHA'nın Moskova ve civarında düşürüldüğünü ifade eden Sobyanin, düşen İHA'ların bazı binalara zarar verdiğini belirtti.

Moskova Bölgesi Valisi Andrey Vorobyev de yaptığı açıklamada, saldırılar nedeniyle 1 kişinin öldüğü ve 3 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Foto: AFP Foto: AFP

Rus basınında yer alan görüntülerde, İHA saldırısına maruz kalan Moskova'daki bir apartmanda ve bir müstakil evde yangın çıktığı görülüyor.

Öte yandan, Moskova'daki tüm havalimanlarındaki uçuşların aksadığı kaydediliyor.

Foto: AFP Foto: AFP

SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA! SALDIRILAR HALA DEVAM EDİYOR

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 337 insansız hava aracının (İHA) gece Rus bölgesi üzerinde vurulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun gece boyunca İHA'larla Rus topraklarına saldırıda bulunduğu belirtildi.

Foto: AFP Foto: AFP

Rus hava savunma sistemleri tarafından 337 İHA'nın vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunlardan 91'inin Moskova, 126'sının Kursk, 38'inin Byransk, 25'inin Belgorod, 22'sinin Ryazan ve 10'unun Kaluga bölgeleri üzerinde düşürüldüğü aktarıldı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, gece başlayan İHA saldırılarının hala devam ettiğini bildirdi.

Foto: AFP Foto: AFP

RUSYA DIŞİŞLERİ: ÖZELLİKLE SALDIRDILAR

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu'nun başkent Moskova'da bulunduğu sırada insansız hava araçlarıyla (İHA) özellikle saldırdığını belirtti.

Foto: AFP Foto: AFP

Zaharova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üst düzey yabancı bir heyetin Moskova'yı ziyaretine, Ukrayna'nın İHA'larının ilk kez eşlik etmediğini ifade etti.

Foto: AFP Foto: AFP

AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu'nun Moskova'ya ziyareti sırasında Ukrayna'nın şehre İHA'lar gönderdiğini kaydeden Zaharova, "(Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'nin sponsorlarını, Avrupa'da güvenlik ve işbirliğini sağlamak olan asıl amacından mahrum bırakarak sadece konuşma seviyesine indirdiği örgütün başkanından bahsediyorum." ifadelerini kullandı.

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