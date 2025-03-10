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Zelensiy Trump'tan özür diledi! Beyaz Saray'dan dikkat çeken açıklama | "Değerli madenler" anlaşması için tarih verildi

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.03.2025 22:09 Güncelleme: 10.03.2025 22:50
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Zelensiy Trump’tan özür diledi! Beyaz Saray’dan dikkat çeken açıklama | Değerli madenler anlaşması için tarih verildi

Son dönemlerde ABD ve Ukrayna arasında yaşananlar tüm dünyanın gündemindeydi. 'Değerli madenler' anlaşması için ABD'ye giden Zelenskiy burada Trump ile tartışma yaşanmış ve ipler iyice gerilmişti. Yaşananların ardından Beyaz Saray'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Suudi Arabistan'da Ukrayna heyetiyle yapacakları görüşmelere işaret ederek, bu ülkeyle nadir toprak elementleri anlaşmasının bu hafta imzalanabileceğini açıkladı. Witkoff, Zelenskiy'nin Trump'a gönderdiği mektupta 'özür dilediğini' de belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Suudi Arabistan'da Ukrayna heyetiyle yapacakları görüşmelere işaret ederek, bu ülkeyle nadir toprak elementleri anlaşmasının bu hafta imzalanabileceğini söyledi.

Amerikan Fox News kanalına konuşan Özel Temsilci Witkoff, Rusya-Ukrayna sürecini değerlendirdi.

ZELENSKİY TRUMP'TAN ÖZÜR DİLEDİ

Witkoff, "Zelenskiy, Başkan'a bir mektup gönderdi ve Oval Ofis'te yaşanan o olay için özür diledi. Bunun önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Ekiplerimiz ile Ukraynalılar ve bu konuyla ilgili Avrupalılar arasında da pek çok görüşme gerçekleştirildi." değerlendirmesini yaptı.

BEYAZ SARAY'DAN "UMUTLU" AÇIKLAMA

Ukrayna heyetiyle görüşmeler yapacakları Suudi Arabistan'a hareketinden önce verdiği röportajda sürece ilişkin görüşlerini paylaşan Witkoff, oldukça umutlu konuştu.

Trump ve Zelenskiy | Fotoğraf-APTrump ve Zelenskiy | Fotoğraf-AP

"BU HAFTA İMZALANABİLİR"

Witkoff, bu haftaki görüşmeler sırasında Kiev'le nadir toprak elementleri anlaşmasının imzalanmasının mümkün olup olmadığı sorusuna, "Ben gerçekten umutluyum. Kesinlikle öyle umuyorum. (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'den, (Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy) Yermak'tan ve Avrupalılardan gelen tüm işaretler çok ama çok olumlu." diye yanıt verdi.

"Bence oraya önemli bir ilerleme kaydedeceğimize dair bir beklentiyle gidiyoruz. Bu yüzden bu konuda kesinlikle umutluyum." yorumunu yapan Witkoff, ABD ile Ukrayna arasındaki anlaşmanın iki ülkenin de çıkarına olacağını söyledi.

UKRAYNA'YA DESTEK AÇIKLAMASI: YARDIMI HİÇBİR ZAMAN KESMEDİK

Öte yandan Witkoff, son günlerde gündem olan Ukrayna'ya istihbarat desteğinin kesilmesi ile ilgili sorulara, "Ukraynalıların ihtiyaç duyduğu savunma amaçlı istihbarat desteğini hiçbir zaman kesmedik. Dolayısıyla bu hiçbir zaman tamamen kesilmedi." şeklinde yanıt verdi.

Witkoff'a ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz da eşlik edecek.

ABD ve Rusya geçen ay ikili ilişkilerin normalleştirilmesi ve Ukrayna'da devam eden savaşın sona erdirilmesi konularını görüşmek üzere Suudi Arabistan'da bir araya gelmişti.

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TRUMP-ZELENSKİY ARASINDA YAŞANANLAR

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 28 Şubat Cuma günü Oval Ofis'teki görüşmede kameralar önünde tartışmıştı. Daha sonra, yapılacağı duyurulan ortak basın toplantısı iptal edilmiş, Zelenskiy Beyaz Saray'dan tek başına ayrılmış ve nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı.

Trump, Zelenskiy'nin "Amerikan halkına saygısızlık ettiğini" savunmuş, Zelenskiy ise özür dileyecek yanlış bir şey yapmadığını söylemişti.

Geçen salı akşamı Kongre'de konuşan Trump, Zelenskiy'nin kendisine bir mektup gönderdiğini ve Ukrayna'nın nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalamaya ve barış görüşmelerine hazır olduğunu ifade etmişti.

Öte yandan ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, Trump ile Zelenskiy arasındaki Oval Ofis tartışmasının ardından bu ülkeye istihbarat desteğini ve askeri sevkiyatı geçici durdurduklarını teyit etmiş ancak bunun geçici olduğunu vurgulamıştı.

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