Zelenskiy'den Trump'a "pişmanlık" mesajı! "Barışa hazırız"
Trump ve Zelenskiy'nin tartışması gündemden düşmezken ABD Başkanının Ukrayna liderine yönelik 'Barış istemiyor, tahammül etmeyeceğiz' açıklamaları dikkat çekmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy bugün yaptığı açıklamada 'Pişmanım, ABD Başkanı Trump'a minnettarım. Barışı sağlamak için Trump'ın güçlü liderliğine hazırız.' dedi.
Trump ve Zelenskiy'nin tartışması gündemden düşmezken ABD Başkanının Ukrayna liderine yönelik "Barış istemiyor, tahammül etmeyeceğiz" açıklamaları dikkat çekmişti.
ZELENSKİY'DEN TRUMP'A "PİŞMANLIK" MESAJI
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy bugün yaptığı açıklamada "Pişmanım, ABD Başkanı Trump'a minnettarım. Barışı sağlamak için Trump'ın güçlü liderliğine hazırız. " dedi.
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