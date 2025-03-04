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Zelenskiy'den Trump'a "pişmanlık" mesajı! "Barışa hazırız"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.03.2025 19:00
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Zelenskiy’den Trump’a pişmanlık mesajı! Barışa hazırız

Trump ve Zelenskiy'nin tartışması gündemden düşmezken ABD Başkanının Ukrayna liderine yönelik 'Barış istemiyor, tahammül etmeyeceğiz' açıklamaları dikkat çekmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy bugün yaptığı açıklamada 'Pişmanım, ABD Başkanı Trump'a minnettarım. Barışı sağlamak için Trump'ın güçlü liderliğine hazırız.' dedi.

Trump ve Zelenskiy'nin tartışması gündemden düşmezken ABD Başkanının Ukrayna liderine yönelik "Barış istemiyor, tahammül etmeyeceğiz" açıklamaları dikkat çekmişti.

ZELENSKİY'DEN TRUMP'A "PİŞMANLIK" MESAJI

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy bugün yaptığı açıklamada "Pişmanım, ABD Başkanı Trump'a minnettarım. Barışı sağlamak için Trump'ın güçlü liderliğine hazırız. " dedi.

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Zelenskiy’den Trump’a pişmanlık mesajı! Barışa hazırız Zelenskiy’den Trump’a pişmanlık mesajı! Barışa hazırız Zelenskiy’den Trump’a pişmanlık mesajı! Barışa hazırız
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