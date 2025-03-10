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İngiltere'den Kuzey Kore'ye "balistik füze" tepkisi

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.03.2025 22:37
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İngiltere’den Kuzey Kore’ye balistik füze tepkisi

İngiltere, Kuzey Kore'nin Sarı Deniz yönünde birden fazla balistik füze fırlatmasının, çok sayıda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının 'bir başka ihlali olduğu' vurgulandı.

ngiltere, Kuzey Kore'nin Sarı Deniz yönünde birden fazla balistik füze fırlatmasına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığından bir sözcünün yaptığı yazılı açıklamada, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasının, çok sayıda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının "bir başka ihlali olduğu" vurgulandı.

Açıklamada, yasa dışı balistik füze fırlatılmasının, Kore Yarımadası'nın barış ve güvenliğini istikrarsızlaştırmaya devam ettiği belirtilerek, "İngiltere, Kuzey Kore'yi bu tür provokasyonları durdurmaya ve diyaloğa geri dönmeye şiddetle çağırıyor." ifadesi yer aldı.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

GÜNEY KORE: KUZEY KORE, BİRDEN FAZLA BALİSTİK FÜZE FIRLATTI

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin, Sarı Deniz yönünde birden fazla balistik füze fırlattığı ileri sürülmüştü.

Açıklamada, Güney Kore ordusunun, ABD ile koordineli şekilde gelişmeleri takip ettiği ve teyakkuz halinde olacağı kaydedilmişti.

Öte yandan, ABD ile Güney Kore, bugün Kuzey Kore'nin bölgesel tehditlerine karşı ortak savunma kapasitelerini güçlendirmek amacıyla "Özgürlük Kalkanı 2025" (Freedom Shield 2025) Tatbikatı'nı başlatmıştı.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise tehlikeli bir kışkırtıcı eylem olarak nitelendirilen ortak askeri tatbikat kınanmıştı.

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İngiltere’den Kuzey Kore’ye balistik füze tepkisi İngiltere’den Kuzey Kore’ye balistik füze tepkisi İngiltere’den Kuzey Kore’ye balistik füze tepkisi
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