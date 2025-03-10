İngiltere'den Kuzey Kore'ye "balistik füze" tepkisi

ngiltere, Kuzey Kore'nin Sarı Deniz yönünde birden fazla balistik füze fırlatmasına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığından bir sözcünün yaptığı yazılı açıklamada, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasının, çok sayıda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının "bir başka ihlali olduğu" vurgulandı.

Açıklamada, yasa dışı balistik füze fırlatılmasının, Kore Yarımadası'nın barış ve güvenliğini istikrarsızlaştırmaya devam ettiği belirtilerek, "İngiltere, Kuzey Kore'yi bu tür provokasyonları durdurmaya ve diyaloğa geri dönmeye şiddetle çağırıyor." ifadesi yer aldı.