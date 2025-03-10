Skandal elektrik planına Hamas'tan dikkat çeken açıklama: "Ucuz ve kalitesiz bir şantaj siyaseti"

Kanlı İsrail rejiminin 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü insanlık dışı saldırılarında yüzlerce Filistinli sivil hayatını kaybetti. Esir takası ve ateşkes anlaşmasının birinci müzakerelerin sona ermesinin ardından İsrail'in Ramazan ayında da ağır yaptırımları devam ediyor. Gazze'ye yardım TIR'larının girişinin engellenmesi ve 11 ayın sultanı Ramazan ayında müslümanların aç bırakılarak savaş suçu işlenmesine Hamas'tan iki yeni açıklama geldi.

ELEKTRİKLER 2023'DEN BU YANA KESİK VAZİYETTE

İsrail Enerji Bakanı'nın Gazze Şeridi'nde elektrik tedariğinin derhal kesilmesi kararının ardından Hamas sözcüsü Hazım Kasım'dan açıklama geldi. Kasım, Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail'in elektriği kestiğini belirterek "İsrail'in bu tutumuyla tüm uluslararası yasa ve normları açıkça hiçe sayılarak, aç bırakma politikasını kullanarak Gazze'deki soykırımı sürdürüyor." ifadeleri yer aldı.