Skandal elektrik planına Hamas'tan dikkat çeken açıklama: "Ucuz ve kalitesiz bir şantaj siyaseti"
Kanlı rejimin Gazze Şeridi'nde elektrik tedariğini tamamen kesme kararının ardından Hamas tarafından peş peşe açıklamalar geldi. Hamas sözcüsü Hazım Kasım, İsrail Enerji Bakanı Cohen'in elektrik tedariğinin derhal kesilmesi kararınına 'Elektrik kesintilerinin Ekim 2023'ten bu yana devam ediyor' ifadelerini kullandı. Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk ise kararı şiddetle kınadığını belirterek 'Ucuz ve kabul edilemez bir şantaj' dedi.
Kanlı İsrail rejiminin 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü insanlık dışı saldırılarında yüzlerce Filistinli sivil hayatını kaybetti. Esir takası ve ateşkes anlaşmasının birinci müzakerelerin sona ermesinin ardından İsrail'in Ramazan ayında da ağır yaptırımları devam ediyor. Gazze'ye yardım TIR'larının girişinin engellenmesi ve 11 ayın sultanı Ramazan ayında müslümanların aç bırakılarak savaş suçu işlenmesine Hamas'tan iki yeni açıklama geldi.
ELEKTRİKLER 2023'DEN BU YANA KESİK VAZİYETTE
İsrail Enerji Bakanı'nın Gazze Şeridi'nde elektrik tedariğinin derhal kesilmesi kararının ardından Hamas sözcüsü Hazım Kasım'dan açıklama geldi. Kasım, Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail'in elektriği kestiğini belirterek "İsrail'in bu tutumuyla tüm uluslararası yasa ve normları açıkça hiçe sayılarak, aç bırakma politikasını kullanarak Gazze'deki soykırımı sürdürüyor." ifadeleri yer aldı.
KENDİ ÇIKARLARINA UYGUN YOL HARİTASINI DAYATARAK ATEŞKES ENGELLENİYOR
Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, siyonist rejiminin ateşkes sürecinin 42 günlük birinci aşamasının son bulmasıyla sürecin engellenmeye çalıştığını belirten bir yazılı açıklamada bulundu. Netanyahu'nun İsrailli esirlerin hayatı pahasına ve kendi çıkarları doğrultusunda yeni bir yol haritasını dayatma çabasında olduğunu belirten Rişk, esirlerin ailelerinin taleplerini de dikkate almadığını ifade etti.
UCUZ VE KALİTESİZ BİR ŞANTAJ SİYASETİ
İzzet er-Rişk, esir takası ve ateşkes anlaşmasının ikinci aşama müzakerelerinin başlamasından başka bir yolun olmadığını vurgularken, İsrail tarafından elektrik tedariğinin durdurulma kararını şiddetle kınayarak "Bu karar ucuz ve kabul edilemez bir şantaj siyasetidir" dedi.
TAM ANLAMIYLA SAVAŞ SUÇU
Rişk, ayrıca yardım ve yakıt girişlerinin durdurulması ve Ramazan ayında Filistin halkının ibadetlerinin engellenerek aç bırakılmasına ilişkin "Filistin halkının aç bırakılması bir toplu cezalandırmadır ve tam anlamıyla savaş suçudur." ifadelerini kullandı.
ELEKTRİK TEDARİĞİ DERHAL KESİLECEK
İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen dün yapmış olduğu açıklamasında Gazze Şeridi'nde elektrik tedariğinin tamamen kesilmesi kararını aldıklarını duyurarak ateşkes sürecini baltalama çalışmaları girişimine devam ediyor. Öte yandan Trump ve Binyamin Netanyahu ise Hamas'ı esirleri teslim etmemesi durumunda ağır yaptırımların olacağı ifadelerini kullanarak tehditlerini sürdürüyor.
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