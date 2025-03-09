09 Mart 2025, Pazar
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İsrail’den Golan Tepeleri’nde skandal karar: Dürzilere çalışma izni!

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.03.2025 19:15 Güncelleme: 09.03.2025 19:49
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İsrail’den Golan Tepeleri’nde skandal karar: Dürzilere çalışma izni!

İsrail hak iddia ederek, işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri ile ilgili skandal bir karara daha imza attı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Golan Tepeleri’nde Suriyeli Dürzilerin çalışmasına izin verdiklerini açıkladı. Bu karar, işgalci İsrail’in bölgedeki  politikalarının bir parçası olduğunu bir kez daha gözler önüne sererken,  işgal altındaki topraklarla ilgili yeni tartışmalara yol açtı.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarının ardından bölgede saldırgan tutumunu sürdürerek Lübnan ve Suriye topraklarına da göz dikti. Lübnan'a askeri saldırılar düzenleyen İsrail, eli kanlı diktatör Beşşar Esad rejiminin zayıflamasının ardından Golan Tepeleri'ndeki işgalini daha da genişletti. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, bu bölgedeki Dürzilere çalışma izni verildiğini duyurarak, işgalin yeni bir aşamaya geçtiğini gözler önüne serdi.

İsrail Devlet Televizyonu KAN'ın haberine göre, Savunma Bakanı Katz, Suriye'deki Dürzilere ilişkin açıklamada bulundu. Katz, yakında, Suriye'den Dürzi işçilerin işgal altındaki Golan Tepeleri'nde çalışmak üzere gelmelerine izin vereceklerini duyurdu.

İsrail Savunma Bakanı Katz, Dürzilere Golan Tepeleri'nde çalışma izni verildiğini duyurdu / AAİsrail Savunma Bakanı Katz, Dürzilere Golan Tepeleri'nde çalışma izni verildiğini duyurdu / AA

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin başkenti Şam'a bağlı Ceramana bölgesinde 1 Mart'ta hükümet güçleri ve silahlı Dürzi gruplar arasında çatışma yaşanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun olaylar üzerine Şam'ın güneyinde Dürzilerin yoğunlukta yaşadığı Ceramana'yı "Suriye ordusuna karşı koruma" yönünde talimat vermişti.

İsrail ordusu, 1967'den beri işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ne bitişik tampon bölgeye 8 Aralık'ta girerek, Suriye'deki işgalini genişletmişti.

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