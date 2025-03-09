İsrail’den Golan Tepeleri’nde skandal karar: Dürzilere çalışma izni!

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarının ardından bölgede saldırgan tutumunu sürdürerek Lübnan ve Suriye topraklarına da göz dikti. Lübnan'a askeri saldırılar düzenleyen İsrail, eli kanlı diktatör Beşşar Esad rejiminin zayıflamasının ardından Golan Tepeleri'ndeki işgalini daha da genişletti. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, bu bölgedeki Dürzilere çalışma izni verildiğini duyurarak, işgalin yeni bir aşamaya geçtiğini gözler önüne serdi.

İsrail Devlet Televizyonu KAN'ın haberine göre, Savunma Bakanı Katz, Suriye'deki Dürzilere ilişkin açıklamada bulundu. Katz, yakında, Suriye'den Dürzi işçilerin işgal altındaki Golan Tepeleri'nde çalışmak üzere gelmelerine izin vereceklerini duyurdu.