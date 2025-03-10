Kuzey Kore’den ABD ve Güney Kore’ye savaş uyarısı! Nükleer tehdit...

Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin bölgede gerçekleştireceği ortak Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'nı kınayarak, "Bu, iki taraf arasındaki gerginliği tek bir kaza atışıyla gerçek savaşa dönüştürebilecek tehlikeli ve kışkırtıcı bir eylemdir" uyarısında bulundu. ABD'nin tehditlerine karşı alınan tedbirlerin artırılacağı vurgulanan açıklamada, "Kore Yarımadası'nda ve bölgede kalıcı barışı sağlayabilmek için nükleer silahlar geliştirmeye yönelik sorumlu çabalarımız iki katına çıkarılacak" denildi.



ABD ve Güney Kore'nin bugün başlayacağını açıkladığı ortak Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'na Kuzey Kore'den sert tepki geldi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD ve Güney Kore'nin Pyongyang'ın uyarılarına rağmen geniş çaplı ortak askeri tatbikatlar düzenlemekte ısrar etmesi kınanarak, "ABD ve Güney Kore'nin geleneksel olarak sahnelediği bu savaş tatbikatlarının temelinde, rejimimizin çöküşünü sağlamaya çalışan ısrarlı ve değişmez işgal hırsı yatmaktadır" denildi. Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'nın da çatışma riskini artırdığı savunulan açıklamada, "Bu, iki taraf arasındaki gerginliği tek bir kaza atışıyla gerçek savaşa dönüştürebilecek tehlikeli ve kışkırtıcı bir eylemdir" uyarısında bulunuldu.