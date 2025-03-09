İsrail Hagari’nin yerine sözcü olarak Effie Defrin’i atadı

İsrail ordusunda iki gün önce görevden alınan Daniel Hagari'nin yerine Effie Defrin ordu sözcüsü olarak atandı.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde konuya ilişkin bilgi verildi.

Habere göre, Defrin, 5 Mart'ta göreve başlayan yeni İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir tarafından iki gün önce görevden alınan Hagari'nin yerine ordu sözcüsü olarak atandı.

Genelkurmay Başkanı Zamir'in atama kararı İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz tarafından onaylandı.

Defrin, zırhlı tabur komutanı olarak görev aldığı 2006'daki İsrail-Lübnan Savaşı'nda ağır yaralanmıştı. Defrin, yeni görevinden önce İsrail ordusunun dış ilişkiler biriminin başında bulunuyordu.

İsrail'de 21 Ocak'ta istifasını açıklayan Herzi Halevi'nin yerine Genelkurmay Başkanı olarak atanan Eyal Zamir, 5 Mart'ta düzenlenen törenle göreve başlamıştı.

Zamir, göreve başlamasından iki gün sonra İsrail Ordu Sözcüsü Hagari'yi görevden almaya karar vermişti.