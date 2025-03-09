Tel Aviv sokakları yangın yeri! Amerika'ya sitem Netamyahu'ya öfke: İsrailli olmak utanç verici
Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esir askerlerden Nimrod Cohen'in kardeşi Yotam Cohen, ABD'nin geçtiğimiz hafta İsrail'in haberi olmadan doğrudan Hamas'la gizli bir görüşme gerçekleştirmesine isyan etti. Cohen, farklı ülkelerin liderlerinin İsrail'in esirleri kurtarmakla ilgilenmediğini anladığını belirterek, 'İsrailli olmak utanç verici.' dedi.
The Times of Israel'in haberine göre, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınları ve binlerce kişi, Hamas ile ateşkes ve esir takası anlaşmasının devam etmesi yönünde hükümete baskı yapmak için Tel Aviv'deki Kirya askeri üssü ve "rehineler meydanı" adını verdikleri meydanda toplandı.
Kirya'da toplanan yaklaşık 2 bin kişiye seslenen İsrailli esir askerlerden Nimrod'un kardeşi Yotam Cohen, ABD'nin Hamas ile doğrudan müzakere etmesine atıfta bulunarak, yabancı liderlerin İsrail'in esirleri serbest bırakmakla ilgilenmediğini çoktan anladığını vurgulayarak, "İsrailli olmak utanç verici." diye konuştu.
İSRAİL İŞGAL GÜCÜ İSRAİLLİ ESİRLERİN KABUSU OLDU
Cohen, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in, esirlerin çoğunun öldüğü düşüncesiyle anlaşmayı gereksiz gördüğünü ve esirlere ihanet ettiğini belirterek, İsrail'i ateşkes ve esir takası anlaşmasını ihlal etmekle suçladı.
İsrail'in anlaşmanın ilk aşamasının 16'ncı gününde ikinci aşama müzakerelerinin başlaması şartına uymadığını ve Philadelphi Koridoru'ndan çekilmediğini hatırlatan Cohen, her 6 esirden 1'inin İsrail saldırıları nedeniyle öldüğünü kaydetti.
GÜVENLİK GÜÇLERİYLE PROTESTOCULAR ARASINDA ARBEDE
Hamas tarafından serbest bırakılan İsrailli esirlerden Ofer Calderon'un kuzeni Yifat Calderon ise Kirya'daki protestoyu sabaha kadar sürdürme çağrısında bulundu.
Meydandaki gösteriye müdahale eden İsrail polisinin, buradan ayrılarak Kirya askeri üssündeki gösteriye katılmak isteyenlere izin vermemesi üzerine arbede yaşandığı kaydedildi.
GAZZE KASABI NETANYAHU VE HÜKÜMETİNE SERT ELEŞTİRİLER
Israel Hayom'un haberine göre ise burada konuşan İsrailli esir yakınları Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını kasıtlı olarak baltaladığı ve Gazze'ye yönelik saldırılara yeniden başlamayı planladığı gerekçesiyle Başbakan Netanyahu ve hükümetine sert bir şekilde eleştirdi.
Gazze'deki İsrailli esirlerden Matan'ın annesi Einav Zangauker, hükümetin esirlerin hepsini geri getirme niyetinin olmadığı bilgisine ulaştığına işaret ederek, "Başlangıçta benden sessiz olmamı ve evde oturmamı istediler, endişelenmememi ve onları geri getirmek için her şeyi yaptıklarını söylediler." dedi.
Hamas'ın anlaşma kapsamında serbest bıraktığı İsrailli esirlerden Karina Ariev ise hükümetten anlaşmanın sürdürülmesi talebinde bulundu.
İSRAİL'İN SALDIRILARA YENİDEN BAŞLAYACAĞI İLERİ SÜRÜLMÜŞTÜ
Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.
Üç aşamadan oluşması beklenen anlaşmanın 42 günlük birinci aşamasının 16'ncı günü (3 Şubat) ikinci aşama için müzakerelerin başlaması gerekiyordu.
Tel Aviv yönetimi, ikinci aşama müzakerelerinin başlamasına engel olurken, birinci aşamanın geçen hafta sona ermesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ateşkesin ilk aşamasının uzatılmasını öngören bir plan önermişti.
İsrail, bu planı benimsediğini, Hamas'ın ise reddettiğini öne sürerek, Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurulduğunu duyurmuştu.
İsrail basını, Tel Aviv'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları yeniden başlatacağını ve bu yönde hazırlıklar yaptığını ileri sürmüştü.
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