Tel Aviv sokakları yangın yeri! Amerika’ya sitem Netamyahu’ya öfke: İsrailli olmak utanç verici

The Times of Israel'in haberine göre, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınları ve binlerce kişi, Hamas ile ateşkes ve esir takası anlaşmasının devam etmesi yönünde hükümete baskı yapmak için Tel Aviv'deki Kirya askeri üssü ve "rehineler meydanı" adını verdikleri meydanda toplandı.



Kirya'da toplanan yaklaşık 2 bin kişiye seslenen İsrailli esir askerlerden Nimrod'un kardeşi Yotam Cohen, ABD'nin Hamas ile doğrudan müzakere etmesine atıfta bulunarak, yabancı liderlerin İsrail'in esirleri serbest bırakmakla ilgilenmediğini çoktan anladığını vurgulayarak, "İsrailli olmak utanç verici." diye konuştu.